Nadal: "Si no fuera Madrid, no salgo a jugar"

A poco más de 24 horas para emprender su última aventura en el Mutua Madrid Open, Nadal reveló su estado en la Caja Mágica. En primera ronda le espera el adolescente estadounidense Darwin Blanch y Rafa no pudo ser más sincero ante su última vez en la capital de España. "Es difícil decir qué es lo idóneo ahora. Quizá sería jugar y no tener mucha limitación. Si pudiera jugar con poca limitación, aunque perdiera sería bueno. La semana no ha sido perfecta, quizás no saldría a jugar mañana, pero esto es Madrid. Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que puede suceder. Sin tratar de confundir a nadie, no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar París. Y si se puede, se puede y si no, no. Voy a París si me siento lo suficientemente capacitado para competir".

En la conferencia de prensa previa al inicio del torneo, el ganador de 22 "Grandes" reconoció que no siente buenas sensaciones aún y que si tuviera que jugar ahora mismo Roland Garros, no lo jugaría. "No creo que este preparado para dar el cien por cien. Pero para mi es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", apuntó Rafa a un día de su último estreno en un torneo muy especial para él.