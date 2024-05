La nueva respuesta de Carlos Sainz sobre su futuro

Carlos Sainz es uno de los nombres del momento. El español está bajo el foco después de que Hamilton y Ferrari anunciasen su nueva alianza a partir de la próxima temporada. Con los dos pies ya fuera de Ferrari, el futuro de Sainz estuvo relacionado a muchas escuderías e incluso se rumoreó sobre su posible rechazo a Audi. "No, eso no es correcto. No hay nada de cierto en ello", ha asegurado el madrileño.

El gran vencedor del Gran Premio de Australia se muestra tranquilo y con la mente enfocada en seguir avanzando con "la única seguridad que tengo es la de mí mismo de que quiero tomar la decisión correcta".

"Por eso también está tardando un poco más y por eso quiero ver todas las opciones disponibles antes de tomar cualquier decisión fundamental", añadió Sainz. "Hay ciertas cosas que no dependen completamente de mí y habrá que esperar para que se concreten. Todavía estamos en conversaciones y avanzando en lo que podemos avanzar en las negociaciones con otras escuderías", dijo.

Carlos no tiene prisa en definir ya su alineación de 2025. Hay que tener en cuenta también que el proyecto de Sauber y Audi comenzará en 2026 y quiere renovar por completo la alineación de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou a partir del año que viene. Nico Hulkenberg ya habría llegado a un acuerdo para firmar en breve por tres años, hasta el final de 2027, como nuevo piloto de Audi, y Sainz contaría también con una oferta.

"Seguro que hay otras opciones muy interesantes a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, que consideraré y estoy considerando. Cada opción, sin duda, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y las tendré todas en cuenta. Como he dicho antes, lo mejor es que todas las buenas opciones siguen ahí y aún podemos considerarlas todas", aseguró.