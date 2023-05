Nuevo escándalo trans en el ciclismo: ¡Número 1 como mujer y el 19 como hombre!

La victoria de la ciclista Cara Dixon en la carrera de grava Dirty Reiver en el Reino Unido ha vuelto a generar un gran debate en redes sociales por las consecuencias que la inclusión de atletas trans está teniendo en las categorías femeninas.

Dixon compitió en la categoría femenina y obtuvo el primer puesto, superando a la subcampeona por un margen de más de una hora. La atleta terminó la carrera en aproximadamente 7 horas y 46 minutos mientras que la subcampeona Ailish Graham terminó en la segunda posición al completar la carrera en 8 horas y 51 minutos.

"El ciclista masculino Cara (Cameron) Dixon ganó la categoría femenina en la carrera de grava Dirty Reiver en el Reino Unido el fin de semana pasado. Dixon fue la primera mujer en la general, superando el segundo lugar por más de una hora. Dixon habría sido 19º en la categoría masculina", denuncian desde Save Womens Sports en su perfil oficial de Twitter.

El peso pluma de UFC, Lando Vannata, respondió al tuit, criticando la decisión de permitir que Dixon compita en la categoría femenina. Vannata llegó a cuestionar el intelecto de las personas que estaban a favor de que los hombres biológicos compitieran contra las mujeres en los deportes.

"Cualquiera que esté de acuerdo con que los hombres biológicos compitan contra las mujeres nunca ha practicado un deporte o es realmente tonto".

Esta polémica se une a la provocada este fin de semana en el "Tour de Gila" tras la victoria de Austin Killips, del equipo Amy D Foundation, "El líder en el Tour de Gila masculino es un hombre, y en el femenino también. Ojalá que las mujeres ciclistas tuvieran derecho a tener una categoría propia", escribió en las redes sociales Irene Aguilar, especialista en derecho deportivo.

Porque Austin Killips nació varón e hizo la transición para ser mujer. Y domina algunas pruebas ciclistas. "2023: primer año que no hubo ninguna mujer ganando el Tour de Gila. El tour masculino lo ha ganado un hombre (Alex Hoehn), y el femenino, también (Austin Killips)", añadió.

El reciente aumento de atletas transgénero en el ciclismo femenino ha tenido graves consecuencias. De hecho, la ex campeona Hannah Arensman abandonó recientemente este deporte después de que una ciclista trans le arrebatará un lugar en el podio.

"Me he sentido profundamente enfadada, decepcionada, ignorada y humillada por el hecho de que los legisladores de los deportes femeninos no consideren necesario proteger el deporte femenino para garantizar una competición justa para las mujeres. Mi hermana y mi familia sollozaron al ver a un hombre terminar frente a mí, después de haber presenciado varias interacciones físicas con él durante la carrera. No es justo" declaró.