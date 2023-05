Polémica trans, "el líder de la prueba masculina es hombre; de la femenina, también"

Austin Killips, del equipo Amy D Foundation, ganó el domingo la quinta y última etapa de la carrera femenina del Tour of the Gila, y confirmó así su victoria en la general. Killips se escapó del pelotón en un pequeño grupo en los últimos minutos de la quinta y última etapa de la prueba y acabó entrando primera en la línea de meta y sellando su victoria.

Mientras, en la prueba masculina, Alex Hoehn (Above & Beyond Cancer Cycling) ganó la general mientras que Óscar Sevilla (Medellín-EPM) se adjudicó la quinta y última etapa. Ambos ciclistas llegaron destacados al último puerto y aunque Sevilla quiso dejar atrás a Hoehn fue imposible. Al revés, le ayudó a superar en la general a Torbjørn Røed, líder hasta entonces, pero que no pudo seguir el ritmo de los mejores.

Hasta ahí, no parece que haya nada noticioso, sin embargo la victoria de Killips ha levantado polémica. "El líder en el Tour de Gila masculino es un hombre, y en el femenino también. Ojalá que las mujeres ciclistas tuvieran derecho a tener una categoría propia", ha escrito en las redes sociales Irene Aguilar, especialista en derecho deportivo. Porque Austin Killips nació varón e hizo la transición para ser mujer. Y domina algunas pruebas ciclistas. "2023: primer año que no hubo ninguna mujer ganando el Tour de Gila. El tour masculino lo ha ganado un hombre (Alex Hoehn), y el femenino, también (Austin Killips)", sigue Irene Aguilar.

Una victoria polémica

Killips, a diferencia de otras deportistas trans, no ha sido activista: "Todavía se ve a la gente con los brazaletes que Molly (introdujo como herramienta de defensa y concienciación", decía Killips en una entrevista."Molly Cameron es una destacada defensora de la igualdad y la inclusión y también ciclista. En esa entrevista Killips lamentaba las leyes contra las deportista trans en Estados Uniodos. "Lamentablemente, estas leyes antitransgénero no se limitan a Arkansas. Es la mitad del país la que está inmersa en esta guerra cultural. Es un tema candente en la política de derechas. Pensando en términos políticos, es difícil entender cómo un boicot va a producir un cambio", reconocía.

"Hay un aspecto político en la visibilidad, pero el activismo es un término muy específico", continuaba Killip, que sí ha reflexionado sobre este asunto. "Molly ha dedicado mucho tiempo al trabajo activista y político. Está implicada en la política propiamente dicha, comprometiéndose con las comunidades y estando en los pasillos legislativos. Yo no soy activista, pero no puedo divorciarme de mi identidad y de cómo me perciben los demás. Hay atletas trans y gente con la que conecto. Hay gente que se me acerca para decirme que lo que hago tiene sentido y les importa", aseguraba.

Aunque sabe que sus victorias le dan visibilidad: "Me lo tomo en serio. Quiero ser visible y estar presente. No oculto nada, pero tampoco dedico mucho tiempo a la parte política. Sé que mi perfil está creciendo y que mi historia pronto será más conocida. No me asusta la naturaleza pública del deporte como mujer trans, pero tampoco me siento muy cómoda con su vertiente política", continuaba.

Contó cómo fue su proceso: "Lo sabes, pero tardas un tiempo en darte cuenta. Muchas personas trans tienen esta experiencia. Tengo la suerte de tener una gran relación con mi padre. Cuando se lo conté a mi padre, me dijo: 'Soy tu padre y quiero apoyarte'. Dedicó tiempo y energía a entenderme. Intentó saber de dónde venía. Tuve suerte de tener a un padre a mi lado para apoyarme. Hay muchos que no tienen esto, y me siento consciente de ello".