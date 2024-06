Nuevo éxito deportivo de un militar español: el Ejercito de Tierra saca pecho de su nueva campeona mundial

En el Ejército de Tierra, como en el conjunto de las Fuerzas Armadas españolas, hay quienes compaginan su actividad profesional con la práctica deportiva más allá de lo que exige la instrucción y el adiestramiento, o el mantenimiento de las condiciones psicofísicas que requiere su trabajo. Son auténticos deportistas de élite aunque no reciban el reconocimiento de las estrellas civiles. Las diferentes unidades del Ejército Español gozan de un enorme prestigio en misiones internacionales pero pocos conocen su brillante historial de medallas y galardones en un sinfín de disciplinas deportivas. Fútbol, Triatlón, jiu-Jitsu , Doma, Piragüismo o brutales competiciones como las Spartan Race forman parte sus logros.

Nuevo título mundial

Ahora, el Ejercito de Tierra vuelve a presumir de un nuevo título mundial, el de Erika Abilleira en Muay Thai. Erika era ya Campeona Gallega y Subcampeona de España “Low Kick 23” y, además subcampeona gallega de boxeo, pero en este momento está en la cima mundial del “muay thai” porque se acaba de proclamar campeona del mundo nada menos que en Thailandia.

"Queremos felicitar a la soldado Erika Abilleira Costal del Regimiento "Tercio Viejo de Sicilia" nº67 perteneciente a la #BrigadaExtremadura XI al proclamarse campeona del mundo de Muay Thai por la Association Institute of Martial Thai Arts en la categoría neoprofesional en Tailandia. ¡Enhorabuena campeona! todo un ejemplo de esfuerzo y dedicación al deporte!" se puede leer en el mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter.

La soldado gallega admite que no es fácil compaginar deporte y Ejército. «Estoy trabajando y esto lo tengo como un hobby, porque al final para vivir de esto tienes que entregarte todos los días casi 12 horas y vigilar lo que comes, que descanses bien, estar siempre bien, cuidado… y al final en mi trabajo o estás en una oficina y no vas de maniobras o es muy complicado. Sí que es cierto que el Ejército tiene gente deportista que está a nivel profesional, pero en el trabajo tienen la facilidad de que están en una oficina y tienen casi dedicación exclusiva a entrenar, tanto por la mañana como por la tarde, no hacen otra cosa que entrenar, y yo no quiero eso para mí. Yo voy al trabajo para hacer mi trabajo, no para aprovecharme de ir a entrenar. Entonces como que cuesta bastante compaginar», explicaba la deportista en La Voz de Galicia.

Erika se suma así al ejemplar grupo de militares que permiten a España sacar pecho en el deporte mundial.