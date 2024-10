El nuevo lío monumental de Kyrgios que asusta al mundo del tenis

Nick Kyrgioslleva muchos meses alejado de las pistas, pero lo que no abandona es estar en el centro de la polémica.

Su última oponente fue Jannik Sinner. El australiano ya se las vio con el italiano tras conocerse que había dado positivo por clostebol en un control antidopaje durante el torneo de Indian Wells. Un cartel de Wimbledon que une a algunos de los mejores tenistas de la historia fue el motivo de esta nueva guerra. En la imagen se puede ver a jugadores y jugadoras de la talla de Maria Sharapova, Martina Hingis, las hermanas Williams, Boris Becker, Stefan Edberg, Bjorn Borg, John McEnroe, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Carlos Alcaraz... y Jannik Sinner.

"La 'crema' debería estar en el bolsillo de Sinner", fueron las palabras de Kyrgios por las cuales está teniendo muchas críticas en un nuevo lío del deportista.

Kyrgios también se acordó de Rafa Nadal, aunque en esta ocasión en términos muy diferentes.

"Sigue habiendo algo que me mantiene conectado con el tenis. He sido capaz de vencer prácticamente a cualquier persona que se ha enfrentado a mí, vencí a los mejores jugadores de la historia, he sido finalista de Grand Slam, campeón en dobles de Grand Slam, he ganado muchos títulos y mucho dinero. Pero lo único que tengo en mente ahora mismo es ser campeón individual de un torneo de Grand Slam. Sería lo único que me permitiría callar la boca a mucha gente. Esa es mi gran motivación", aseveró el australiano en un podcast, siendo sus palabras recogidas por la BBC.

"Me etiquetaron de chico malo porque me salí de la normalidad del tenis. Pensaban que era una especie de asesino, pero creo que ahora la gente me ve ya de otra manera", declaró Nick Kyrgios hace unos meses.