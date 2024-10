Kyrgios también se despide de Rafa Nadal, a su manera: "Maldita sea"

Rafa Nadal se va, el tenis se queda un poco huérfano, por eso todo el mundo de este deporte se despidió con cariño. Uno de ellos, su gran rival y amigo, el suizo Roger Federer, que aseguró que había sido un "absoluto honor" haber competido con el balear.

"Qué carrera, Rafa. Siempre he deseado que este día no llegara. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor", señaló el extenista helvético.

Igualmente quiso mostrar su admiración por Rafa Nadal el serbio Novak Djokovic, que confirmó este jueves que estará en la fase final de la Copa Davis de Málaga para despedirse del español.

"Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera", anunció Djokovic a través de las redes sociales.

Una cita en la que también estará el tenista español Carlos Alcaraz, número dos de la clasificación mundial, que compartirá pista por última vez con un Rafa Nadal al que no dudó en calificar como "el mejor deportista español".

"Ha sido una gran sorpresa, no tenía ni idea de nada. (...) Rafa es mi ídolo, es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional del tenis", indicó Alcaraz.

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, destacó el legado dejado por Nadal, que, como recalcó, va mucho más allá de los numerosos títulos logrados en la pista.

"Quiero destacar las lecciones que nos enseñó sobre cómo comportarnos en la cancha, cómo gestionar las situaciones, también cómo mantenernos humildes y no cambiar por el éxito, elegir a las personas correctas a tu alrededor... nos ha dado muchas cosas", destacó el transalpino.

Agradecimientos a los que se sumaron los de su entrenador y exnúmero uno del tenis mundial Carlos Moyá y el capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, que aseguró que Nadal es "un ejemplo en todos los niveles", pero sobre todo "a nivel de respeto, valores y humildad".

"Sabíamos que un día esto llegaría. Un orgullo haber sido parte de tu vida, al final como entrenador pero siempre como amigo. Gracias por tanto", aseguró Moyá.

Nick Kyrgios, que muchas veces se mostró muy distante con Rafa Nadal ha estado, sin embargo, muy cariñoso: "Maldita sea. He tenido pesadillas que me han despertado pensando en Rafa ☹️ . Voy a extrañarle. Era alguien para quien solía prepararme ☹️ Era una motivación, supongo que una inspiración. Joder, es verdad, la gente saca lo mejor de ti. Tú eras una de esas personas 🙏🏽 Maldita sea...", escribió. "Rafa no te retires quiero jugar contigo una última vez", decía.T

También quiso mostrar su agradecimiento al tenista balear el torneo de Roland Garros, la cita donde más brilló Rafael Nadal, que se despide como el tenista que ha ganado en más ocasiones, catorce, el único Grand Slam que se disputa sobre tierra batida.

"Catorce gracias por los millones de recuerdos", publicó el torneo parisino tras conocerse la retirada de Nadal.