El ofertón que tiene Isco sobre la mesa para abandonar Europa

Isco Alarcón se tomó unos meses sabáticos tras truncarse su fichaje por el Unión Berlín. "Mientras fuera continua el ruido, dentro seguimos con la ilusión y el trabajo intactos", dijo. Por su parte, el Unión Berlin explicó lo sucedido: "Nos hubiera gustado ver a Isco con nosotros, pero tenemos nuestros límites y hoy, en contra de lo acordado anteriormente, se han superado, por lo que no se producirá el traspaso", zanjaron. Pues bien, ahora le siguen llegando ofertas.

América, Rayados de Monterey, Tigres y, en menor medida, Cruz Azul están interesados en el español, tal y como asegura Azteca. Todos estos equipos intentarían ajustarse todo lo posible a las peticiones económicas del futbolista. Son clubes que intentan fichajes de grandes estrellas, sea el caso de Cavani que ya estuvo muy cerca. El futbolista no daba señales de actualidad hasta hace unos días, donde el ex jugado del Real Madrid, actualmente sin equipo, aprovechó un viaje de familia en Disneyland París para compartirlo en redes sociales. "Desde aquel verano cientos de mariposas anidan en mi estómago, revoloteando por cada palabra que me escribías… Y me escribes. Porque felicitarte cada año y disfrutarnos cada segundo, sigue siendo mágico. ¡Feliz cumpleaños, vida mía!”, escribió la intérprete. “Love you”, escribió Isco.

Isco ha estado cerca de varios clubes de LaLiga, especialmente del Betis. También fue relacionado con el Flamengo brasileño, otra de la MSL y la última de Boca Junior. Turquía y Grecia tampoco se descarta si finalmente descarta jugar en el resto de competiciones ya mencionadas.