El ordenador de Opta predice los equipos que acabarán en el 'top 8' de la Champions: salta la sorpresa con uno de ellos

Tras concluir las cuatro primeras jornadas de la Champions League, los equipos comienzan a notar los nervios de poder clasificar a la siguiente fase. Y es que con el nuevo formato, las posibilidades de clasificar son amplias, pero algunos equipos deberán pasar una prueba extra.

Tan solo los ocho primeros clasificados podrán acceder a las rondas eliminatorias sin tener que disputar ningún partido de por medio. Sin embargo, desde el noveno hasta el vigésimo cuarto, todos ellos deberán disputar una eliminatoria a dos partidos.

Esto implica que el desgaste físico puede ser mayor, ya que la necesidad de disputar dos partidos a una exigencia máxima puede suponer una gran diferencia respecto a los que logran pasar dentro del 'top 8'.

No obstante, no hay nada decidido aún. A falta de cuatro jornadas, muchos son los equipos que optan a clasificarse de manera directa. Aún así, los datos y las probabilidades a estas alturas son una realidad, por lo que hay equipos que tienen más opciones que otros.

En este caso, el ordenador de Opta ya se ha pronunciado. Se trata de una de las herramientas de análisis estadístico más precisas del fútbol actual, y ya ha publicado sus proyecciones sobre qué equipos acabarán entre los ocho primeros de la clasificación.

El top ocho según la estadística

Según establece Opta, el Arsenal se postula como el mejor equipo de la fase de liga, con 20,26 puntos esperados, colocándose en primera posición. Los 'Gunners', son uno de los equipos más en forma a nivel internacional, y así lo dicen los datos. Son 11 goles a favor y cero en contra en lo que va de competición, lo que les sitúa como los favoritos.

En segunda posición aparece el Bayern de Múnich, con 19,38 puntos esperados. Los alemanes se encuentran actualmente en primera posición gracias a sus resultados en la presente edición. Tras golear al Pafos y al Brujas, y vencer al Chelsea y al PSG, el gigante bávaro se posiciona como otro de los mejores equipos de Europa.

Por último, el top tres de la clasificación lo completa el Manchester City, con 17,97 puntos esperados. Los de Pep Guardiola han logrado transformarse después de un año complicado y se colocan en tercer lugar a pesar del empate en la jornada 2 ante el Mónaco.

En cuarta posición se sitúa el Liverpool, con 17,16 puntos esperados. A pesar de la mala racha, los 'reds' han logrado vencer al Real Madrid y son favoritos a ganar la Champions. Tras ellos se encuentra el Inter de Milán, con 16,96 puntos esperados, el PSG, con 16,58 puntos esperados, y el Real Madrid, con 16,01 puntos esperados.

Por último, y para completar el 'top 8' se encuentra el Newcastle United, con 14,89 puntos esperados. Las urracas dan la sorpresa y se cuelan en la clasificación directa dejando atrás a grandes clubes como el Barcelona, el Tottenham o el Chelsea.

Los ingleses han logrado hasta el momento tres victorias y una única derrota, ante el F.C. Barcelona, lo que les permite estar con nueve puntos de doce posibles.

El resto de equipos españoles

Tras conocerse las predicciones de Opta, llama la atención la ausencia de equipos como el Atlético de Madrid o el Barcelona. El equipo de Hansi Flick quedaría noveno, con 14,69 puntos esperados, a las puertas de la clasificación directa.

Por su parte, el Atlético de Madrid aparece en la decimoquinta posición, llevándole a disputar la ronda previa. Son dos victorias y dos derrotas en las cuatro jornadas disputadas, lo que les coloca actualmente en la decimoséptima posición de la tabla.

Una historia muy distinta es la que sufren Villarreal y Athletic Club. Ambos clubes se encuentran en puestos de eliminación tras no haber logrado ganar más de un partido. El Athletic Club y el Villarreal figuran en las posiciones 29 y 30, respectivamente, después de que los vascos hayan conseguido una única victoria y el submarino amarillo no haya sumado ningún punto.