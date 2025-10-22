La oscura historia que sacude al ajedrez: hallan muerto a un maestro estadounidense tras ser acusado de tramposo por su rival ruso

El ajedrez está conmocionado tras la muerte de Daniel Naroditsky, uno de los grandes maestros más respetados de su generación.

El estadounidense, de apenas 29 años, fue hallado sin vida en su casa de Charlotte, en Carolina del Norte. Su familia no reveló las causas del fallecimiento, aunque el contexto que rodeaba su vida en los últimos meses estuvo marcado por un acoso público persistente.

Víctima del "defensor de la pureza"

Naroditsky había sido blanco de las insinuaciones del excampeón mundial Vladímir Krámnik, quien lo acusó reiteradamente —sin presentar pruebas— de hacer trampas con asistencia de computadoras. En los últimos años, el ruso se convirtió en una figura polémica dentro del circuito: se autodefine como un “defensor de la pureza del ajedrez”, pero muchos lo señalan como el principal responsable de una ola de difamaciones que ya dejó profundas heridas en la comunidad.

El Centro de Ajedrez de Charlotte compartió un comunicado de su familia confirmando su "fallecimiento inesperado". Si bien no se ha revelado la causa oficial de la muerte, la noticia ha dejado atónitos a los aficionados y a los demás jugadores.

Naroditsky, popular en Twitch y otras redes sociales, explicó recientemente en un video de YouTube por qué se tomó unas semanas de descanso. Según People, su muerte conmocionó a la comunidad ajedrecística. Además de gran maestro, Naroditsky era escritor.

Obit Daniel Naroditsky ASSOCIATED PRESS Agencia AP

"Pensaban que me había ido para siempre, pero no saben que he vuelto y estoy mejor que nunca", dijo el 17 de octubre.

"Sé que los episodios han sido escasos. He estado tomando una especie de descanso creativo, decidiendo qué contenido crearé en el futuro. No profundizaré mucho en ello ahora porque sé que todos están entusiasmados con las partidas de ajedrez", añadió.

Solo tres días después, la familia de Naroditsky confirmó sólo tres días después de su último vídeo de YouTube que el campeón de ajedrez había muerto.

El comunicado de su familia

La familia Naroditsky comparte la triste noticia del inesperado fallecimiento de Daniel. Daniel fue un talentoso ajedrecista, educador y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. Solicitamos privacidad durante el duelo de la familia, escribió el centro en X.

El comunicado, fechado el 20 de octubre, dice: «Con gran tristeza, compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador, y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo. También fue un hijo y hermano cariñoso, y un amigo leal para muchos».

El comunicado continuó: «Solicitamos privacidad para la familia de Daniel durante este momento tan difícil. Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a diario».

El ex prodigio del ajedrez, que se convirtió en Gran Maestro con tan solo 18 años. Durante el año pasado, Naroditsky enfrentó duras acusaciones de trampa por parte del ex campeón mundial Vladimir Kramnik.

Acusaciones de trampas con IA

Kramnik, de 50 años, insinuó que su rival estadounidense estaba haciendo trampa, utilizando imágenes de las partidas en línea de Naroditsky para afirmar que estaba mirando una segunda pantalla en la que tenía un sofisticado programa de computadora que podía calcular millones de movimientos de ajedrez por segundo.

Naroditsky siempre negó vehementemente haber hecho trampa y nunca había recibido otras acusaciones de mala conducta por parte de otros jugadores.

Kramnik luego eliminó su cuenta en el sitio we chess.com después de lanzar un GoFundMe para financiar colectivamente su objetivo no especificado de "tratar de limpiar el ajedrez moderno de trampas".

En una transmisión final compartida en Twitch, posteriormente eliminada, Naroditsky se quedó dormido repetidamente mientras jugaba, discutió el impacto de las acusaciones de Kramnik y parecía profundamente angustiado.

Tras conocer su muerte, Kramnik escribió: “No consumas drogas” en una publicación antes de hacer referencia a una “extraña transmisión reciente” de la estrella estadounidense.

Al día siguiente, respondió a una publicación con una captura de pantalla del último video de Naroditsky, escribiendo: "No soy médico, pero parece algo muy distinto a pastillas para dormir. Espero que, si acaso, a algún amigo de verdad le importe".

Su reacción fría en insensible insensible desató la furia furia en el mundo del ajedrez.

"Una vergüenza para el ajedrez"

“Él [Kramnik] literalmente le quitó una vida”, dijo el gran maestro de ajedrez indio Nihal Sarin al Indian Express .

Sarin, quefue el último jugador que se enfrentó a Naroditsky online antes de su muerte, dijo que el estadounidense parecía preocupado durante su última partida.

Dijo que estaba bajo una enorme presión debido a un montón de acusaciones infundadas, encabezadas por Kramnik, por supuesto. Al parecer, y por desgracia, muchos otros también se sumaron a la acusación, dijo Sarin.

"¿Por qué haría trampa alguien como Naroditsky? Y esa es una pregunta que tipos como Kramnik pueden ignorar fácilmente", añadió. "No puedo asimilar lo trastornadas que están algunas de estas mentes. No entiendo qué sacan de esto. ¿Qué sacan de arruinarle la vida a alguien?, sentenció.

Hikaru Nakamura, compañero de Naroditsky en el mundo del ajedrez y streamer estadounidense, tercero en el ranking, también criticó a Kramnik tras la muerte de su amigo.

"Este tipo es una vergüenza para el ajedrez", dijo en una transmisión en vivo. "Lo repito, Kramnik puede irse a la mierda. Puede irse a la mierda y pudrirse en el infierno".