La otra crisis de España con Venezuela: adiós al Mundial de fútbol-sala en octavos

España cerró el Mundial de Uzbekistán de fútbol-sala mucho antes de lo esperado. La selección tendrá que esperar al menos cuatro años más para conseguir su tercera estrella de campeona del mundo después de caer en los octavos ante Venezuela. Los desajustes defensivos penalizaron a España que se vio obligada a protagonizar su tercera remontada en el campeonato, aunque esta nunca llegó.

El equipo entrenado por Fede Vidal fue un caos. Los nervios y las imprecisiones en defensa hicieron que Venezuela se lo creyera. Un gol de Villalobos, que batió desde su área a Jesús Herrero, que no supo medir bien la salida, fue el principio del fin para España. La revisión de la acción por entender falta al portero del Movistar Inter no sirvió de nada. Y gracias porque el resto de la primera parte fue una sucesión de ocasiones de los suramericanos para que ampliasen la ventaja. La bicampeona del mundo salió con otra disposición en el segundo periodo, fue más agresiva y buscó el empate hasta encontrarlo con un gol fruto de una combinación entre Cortés y Raúl Gómez. España tuvo ocasiones, pero careció de puntería. Adolfo, Antonio Pérez, Raúl Gómez... no hubo forma de superar a Villalobos.

A falta de 1:22 segundos, Sanz enganchó una volea y el balón, tras tocar ligeramente en Carreño, entró en la meta de Dídac Plana. España pidió revisión electrónica del VAR, pero en la imagen se vio como el esférico traspasó la raya de gol.

Fede Vidal colocó a Catela como portero-jugador y la selección buscó forzar la prórroga. La falta de claridad durante el partido se trasladó al tramo final y la selección más laureada de la historia, después de Brasil, se despidió del torneo. Venezuela se medirá con Ucrania en cuartos.

1. España: Jesús Herrero, Tomaz, Adolfo, Mellado y Raúl Campos –quinteto titular–, R. Gómez, Cortés, Boyis, Catela, Gordillo, Antonio Pérez y Dídac Plana.

2. Venezuela: Villalobos, Carlos Sanz, Wilmer Cabarcas, Carreño y Jesús Viamonte –quinteto titular– Kevin Briceño, Moreno, Milton Francia, Morillo, Saimond Francia, Jiménez y Vidal.

Goles: 0-1, min. 13: Villalobos; 1-1, min. 24: Raúl Gómez; 1-2, min. 39: Carreño.

Árbitros: An Ran (Chi) e Hiroyuki Kobayashi (Jap). Amonestaron a Sanz, Robinson Romero (seleccionador) y Kevin Briceño.