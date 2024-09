Así explica el árbitro del Real Madrid-Alavés su decisión sobre Endrick

El Real Madrid ha vuelto verse inmerso en una polémica en la séptima jornada de Liga. Después del revuelo provocado por el penalti pitado a Endrick en el partido ante el Espanyol, el brasileño ha vuelto a ser el protagonista de una de las decisiones arbitrales más cuestionadas del encuentro entre el Real Madrid y el Alavés.

Los blancos lograron sumar los tres puntos y Mbappé marcó un auténtico golazo pero todo eso ha quedado eclipsado por la entrada de Endrick, la controvertida actitud de Vinicius y el aluvión de tarjetas amarillas por protestas. El delantero madridista Endrick se jugó la tarjeta roja al dar una patada en la entrepierna a Mouriño, pero simplemente se quedó en amarilla, ante la estupefacción del banquillo visitante.

Tras el encuentro, el entrenador del Alavés mostró su malestar en rueda de prensa: "Después, a lo mejor no ganamos o nos meten otro gol, pero tienen que jugar sin ese jugador. Nadie puede decir que no sea roja, todo el mundo lo ve. Además entiendo que el árbitro no lo vea pero para eso está el VAR. Es roja porque solo tiene intención de pegar. Es roja y reconozco que ha habido alguna amarilla del Real Madrid que se podía haber evitado pero teníamos que haber jugado contra diez", afirmó.

Otra de las polémicas fueron las amarillas a varios jugadores del Real Madrid alguna de las cuales podrían ser muy rigurosas según el propio técnico rival.

Pero ¿Cómo justifica el arbitro estas acciones?

La Real Federación Española de Fútbol, subió el acta del partido, donde se pueden leer los motivos de las tarjetas que enseñó al conjunto blanco y que tanto enfadaron a ambos equipos. Al Madrid por las amarillas tras protestas y el Alavés por la amarilla de Endrick en lugar de la cartulina roja. En el acta de Alejandro Muñiz Ruiz, llama la atención que tres de las cartulinas que vio el conjunto blanco fueron por criticar sus decisiones y zanja la acción de Endrick como temeraria. "En el minuto 83, el jugador Moreira de Sousa, Endrick Felipe, fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario" recoge textualmente el acta arbitral.

Acta arbitral RFEF

Otra de las acciones que más indignaron al madridismo de la labor del colegiado fue la última tarjeta amarilla que sacó a Luka Modric cuando se supone que con el capitán sí puede hablar. Igual que en las de Valverde y Vinicius, el colegiado deja claro que se trata de una amonestación por gestos de desaprobación o por cuestionar sus decisiones.