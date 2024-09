Mbappé, baja del Real Madrid para el derbi

Una de las dudas de Carlo Ancelotti cuando el Real Madrid no lo tenía claro en los partidos de principio de la temporada era si prescindir de un delantero para que jugase un centrocampista más y lograr, de esa manera, el famoso equilibrio del que lleva hablando desde que empezó el curso en agosto, e incluso en julio, durante la pretemporada.

No lo llevó a cabo en parte porque las lesiones le fueron dejando sin futbolistas suficientes para el centro del campo y luego porque contra el Espanyol y en el partido frente al Alavés ha habido una sensible mejoría del equipo. Sin embargo, el siguiente encuentro, en el Metropolitano, contra un Atlético que siempre se lo toma tan a pecho era, sin duda, un duelo para darle de nuevo vueltas a la idea de restar un hombre de ataque y sumar uno más atrás. Sobre todo porque ya podría contar con Camavinga.

Estas cavilaciones de Carlo Ancelotti se cuentan en pasado porque la lesión de Kylian Mbappé hace que pueda añadir un futbolista en el centro del campo sin quitar a nadie de arriba. A no ser que de la titularidad a Endrick

La noticia es que el Real Madrid pierde a su estrella cuando empezaba a demostrar que ya se había acostumbrado a todo y tras dejar el mejor gol con el Real Madrid frente al Alavés. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución», decía el parte del club blanco. Como suele ser habitual no señalaban fecha de baja, pero serán unas tres semanas. Es decir que se pierde lo que queda hasta el parón de selecciones: Atlético, Lille en Champions y el primer fin de semana de octubre, el Villarreal. Después llega el parón y se espera que Mbappé esté listo para los partidos siguientes, porque en el horizonte se encontrará ya el Clásico, el sábado 26, a las 21:00 h.

Fue en los últimos minutos del encuentro frente al Alavés cuando Kylian se acercó a la banda a hablar con Ancelotti y aunque no se reveló lo que se dijeron, sí se vieron sus consecuencias: el delantero francés fue sustituido. «Está bien. Estaba un poco cargado y me ha pedido el cambio para evitar problemas», decía Carlo Ancelotti nada más terminar el partido de LaLiga del martes. Estaba más o menos confiado. Había visto a un buen Madrid y a un buen Mbappé: «Está muy bien, en ataque lo estamos haciendo muy bien. Durante una hora el equipo jugó muy bien, buscando oportunidades de distinta manera, en transición, filtrando pases. El equipo está mejorando, nos viene bien, el calendario es muy exigente. Lo del domingo también será muy exigente», decía el entrenador tras el encuentro.

La lesión de Mbappé es inesperada porque es un futbolista que, en su carrera, ha estado muy poco de baja. La temporada pasada fue el futbolista que más minutos disputó con el PSG y no se perdió ni un encuentro por lesión y hace dos cursos sólo estuvo de baja cuatro partidos por molestias, nada serio. Es un portento físico tanto en el campo, donde cuando arranca es imposible de detener; como fuera, porque apenas necesita cuidados y se pierde muy pocos partidos.

Sin embargo, ahora Ancelotti tiene que plantear una cita muy importante, que va a medir el nivel del Real Madrid, sin Kylian. Endrick podría ser la opción, pero Camavinga, si llega, tiene más posibilidades.