Paddy Pimblett sigue tentando a Ilia Topuria: "El chorizo, voy a por ti"

El culebrón entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria parece no tener fin. En medio de la especulación sobre quién será el próximo rival del hispano-georgiano en la que será su primera defensa del título, Pimblett ha vuelto a tocar a la puerta.

Y es que tras el combate de Topuria contra Charles Oliveira, el intercambio de mensajes entre ambos peleadores parecía haberse relajado. Ambos han estado de vacaciones, por lo que cualquier tipo de interacción por parte del de Liverpool se ha pospuesto hasta ahora.

La realidad es que el inglés era el que más papeletas tenía para ser el siguiente retador después de subir a la jaula en el UFC 319 para encarar a Topuria. Sin embargo, con el paso de los meses esa hipotética pelea se ha ido enfriando y es ahora cuando Pimblett ha querido volver a calentar el asunto.

Paddy Pimblett vuelve a la carga en redes

Paddy Pimblett quiere ser el siguiente. Después de varios años donde el hispano-georgiano y él han tenido todo tipo de dedicaciones, ha llegado el momento. El inglés quiere resolver los problemas dentro de la jaula, al tiempo que Ilia desea el enfrentamiento.

Por ello, 'The Baddy' ha dejado un mensaje en sus redes mostrando como sigue interesando en el pleito, al tiempo que le dedica unas palabras al campeón. "Simplemente esperando (la llamada). 'El chorizo', voy a por ti", declaraba a través de una foto en Instagram.

El rival más fácil para Topuria

Paddy Pimblett se había posicionado como el favorito para enfrentar a Ilia después de su subida al octágono el día del combate entre el hispano-georgiano y Charles Oliveira. Y no solo eso. El propio Topuria ha manifestado en varias ocasiones que quiere al inglés en su próximo reto.

Y es que hace unas semanas, Topuria confirmaba que, si fuera por él, el de Liverpool sería el siguiente. "Paddy sería el siguiente, por eso lo subí -al octógono-, fui inteligente, es de los más fáciles. Yo pelearía ya con él, Paddy esta en problemas porque estoy flexible", declaraba 'El Matador'.

Un odio que vendería

Topuria lo tiene claro. Al margen de lo que pueda ocurrir finalmente, la realidad es que un combate entre Pimblett y el hispano-georgiano llamaría la atención de todos los aficionados. Seguramente no sea la pelea más competitiva para 'El Matador', pero lo cierto es que generaría grandes números debido a su historia.

El inglés sabe que una rivalidad así generaría mucho dinero a la UFC, y así lo dejó saber durante una entrevista. "Tenemos nuestra historia. Ni siquiera necesitas vender la pelea. Se vende sola. Dos tipos que se odian mutuamente, que se odian de verdad. No hemos visto esto desde Khabib y McGregor. Quiero desfigurarle la cara", aseguraba.

Topuria sigue sin rival

Los días pasan y se acerca el momento de conocer cuál es el futuro de Ilia Topuria. Por el momento, el hispano-georgiano sigue de vacaciones sin tener rival concretado. No obstante, las últimas informaciones apuntarían a que Arman Tsarukyan sería el elegido.

Tras varios meses tratando de llamar la atención para pelear contra Topuria, el armenio parece haberlo conseguido. Tsarukyan podría ser el siguiente en la lista, tal y como lo reflejan los rankings del peso ligero de la UFC, donde actualmente se encuentra en primera posición.

Y es que según ha confirmado el propio peleador, actualmente se encuentra en negociaciones con la UFC para cerrar el combate: "Pese a todo lo que se diga, soy el contendiente número uno en la división del peso ligero, y eso significa algo. Actualmente estamos en negociaciones con UFC para una próxima pelea por el título. Por cómo vienen avanzando las charlas, diría que hay un 70% de posibilidades de que sea yo el próximo retador", declaraba el armenio para Kamil Gadzhiev.