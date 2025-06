Nuevo ataque de Paddy Pimblett a Ilia Topuria: "Sé cómo ganarle"

La enemistad entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett sigue latente. Ambos peleadores se han intercambiado palabras durante los últimos años y todo apunta que, con la subida de Ilia al peso ligero, la pelea se dará en algún momento.

En primer lugar, el hispano-georgiano se enfrentará a Charles Oliveira este 28 de junio por el cinturón de las 155 libras, y el resultado podría decidir el futuro de la división. Y es que Paddy Pimblett quiere ser campeón, y buscará a Topuria en cualquiera de los escenarios.

Tanto es así que recientemente el inglés ha manifestado la idea de ser el siguiente en la lista de Ilia Topuria, y la UFC podría tener la misma idea.

Pimblett se ofrece a pelear con Topuria

La mala relación entre Pimblett y Topuria solo se puede resolver dentro de la jaula. A los aficionados les gusta el 'beef' que tienen los dos peleadores, y el interés ante este combate crece. Por ello, el inglés ha ofrecido unas declaraciones ante sus seguidores en su canal de YouTube afirmando que la UFC debería estar interesada en cerrar el combate en un futuro próximo.

"Si Ilia gana y dice que quiere pelear conmigo, la UFC hará esa pelea porque saben que es una pelea de dinero. Sé que le ganaría, sé cómo ganarle", aseguraba 'The Buddy'.

Actualmente, el de Liverpool está colocado en la posición número ocho del ranking, por lo que el combate no sería para nada descabellado. Como bien dice, un enfrentamiento entre ambos podrí vender mucho, algo que claramente interesa a la compañía. Sin embargo, si esto sucede, la UFC estaría saltándose grandes nombres de contendientes.

Justin Gaethje está en la cola

En caso de ganar Ilia Topuria el 28 de junio, el emparejamiento entre Paddy y el hispano-georgiano generaría revuelo en la división. Uno de los principales afectados es Justin Gaethje. El estadounidense lleva esperando un tiempo para tener una oportunidad, y siente que la UFC le ha menospreciado.

Así lo declaró su manager, Ali Abdelaziz, asegurando que Justin se retiraría de las MMA si no es el próximo contendiente. "¿No voy a pelear por el título? Pues cuelgo los guantes. Me siento menospreciado... Amo a la UFC, pero siento que la UFC tiene que corresponderme", confirmaba Ali.

Arman Tsarukyan también quiere ser el siguiente

Por otro lado, Arman Tsarukyan es otro de los peleadores que espera su oportunidad. El armenio será el peleador de reserva del evento estelar del UFC 317, por lo que, en caso de que Oliveira o el propio Topuria se caigan del combate, Tsarukyan cogería el testigo.

Y es que el 19 de enero iba a tener la oportunidad que tanto deseaba. Tsarukyan se iba a enfrentar a Islam Makhachev por el cinturón, pero una lesión le privó de su sueño. Arman e Islam ya se midieron hace varios años, y acabó con victoria del daguestaní por decisión de los jueces. Ahora, totalmente recuperado, puede ser el siguiente en la cola.

Topuria quiere que Pimblett sea el siguiente

No obstante, a pesar de que existen peleadores que llevan un tiempo tocando a la puerta del título, 'El Matador' no entiende de colas. Topuria no olvida su enemistad con Pimblett y quiere que el inglés sea el próximo. Así lo confirmó en su entrevista para ESPN:

Si pudiera elegir una pelea, pelearía con él porque cae fatal, la verdad, cae como el culo. Me encantaría regalarle ese combate a todos los aficionados porque, desde hace mucho tiempo, creo que dentro de la UFC no se ve una pelea de verdad. Dos personas que de verdad se quieren pegar y qué mejor que pegarse delante de todo el mundo y regalarles un espectáculo. Yo sé lo que va a pasar y no va a ser bueno para él. ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado con todos”, confirmaba el excampeón del peso pluma.

Además, hace unos meses Ilia confirmaba que su intención es pelear con el inglés en el Bernabéu: "Tras obtener el cinturón,lo que más me emociona es una pelea con Paddy Pimblett. La UFC podría hacer este combate en el Santiago Bernabéu con 80.000 aficionados", comentaba.

Por tanto, todo parece depender de lo que suceda entre Topuria y Charles. El UFC 317 parece tener la llave de la división, por lo que el 28 de junio podría decidir qué es lo próximo en las 155 libras.