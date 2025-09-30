Paula Badosa deja el tenis hasta 2026

Paula Badosa, una de las tenistas más destacadas de España en los últimos años, ha decidido hacer una pausa en su carrera profesional hasta 2026. Esta decisión llega después de una temporada 2025 complicada, marcada por lesiones recurrentes y altibajos en su rendimiento, lo que ha llevado a la jugadora a priorizar su recuperación física y mental.

En un comunicado lleno de sinceridad, Badosa declaró: “Dejaré el tenis por ahora, pero en 2026 seguiré buscando la manera de volver”. Sus palabras reflejan tanto la determinación de regresar al máximo nivel como la necesidad de tomar un respiro para cuidar de su bienestar. Durante este periodo de descanso, la jugadora trabajará intensamente en su rehabilitación, su condición física y su equilibrio emocional, buscando regresar al circuito con una energía renovada y un enfoque más sólido.

La pausa de Badosa tendrá un impacto notable en el circuito femenino, ya que es una competidora habitual en las rondas finales de los grandes torneos y una figura inspiradora para muchos aficionados. Su ausencia se sentirá en los torneos, pero también genera expectación sobre su eventual retorno, que muchos esperan con entusiasmo, confiando en que pueda retomar su lugar entre las mejores jugadoras del mundo.

Además, esta decisión refleja una tendencia creciente entre los atletas de élite de priorizar la salud mental y el bienestar personal frente a las presiones de la competición constante. Paula Badosa se une así a otros deportistas que han optado por pausas estratégicas para prolongar sus carreras y alcanzar su máximo potencial en el futuro.

Mientras tanto, los seguidores de la tenista y expertos del tenis estarán atentos a sus progresos y a los preparativos para su regreso en 2026, esperando que su retorno marque un nuevo capítulo de éxitos y resiliencia en su carrera profesional.