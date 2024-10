Del penalti que le quitaron a Iker Muniain a la dimisión de su entrenador en San Lorenzo

Iker Muniain se ha quedado sin entrenador en San Lorenzo. El club argentino hizo oficial la salida de Leandro Romagnoli un día después de empatar a uno ante Godoy Cruz, quien había elegido a Muniain como el cobrador oficial de penaltis. En los últimos instantes del partido se presentó la oportunidad para San Lorenzo de llevarse la ventaja con la pena máxima, un compañero de su equipo decidió quitarle la oportunidad de marcar al de Pamplona y cobró de 'Panenka', lo que hizo que el guardameta se quedara con el balón.

En la rueda de prensa posterior al partido, Romagnoli declaró su molestia sobre el futbolista Francisco Fydriszewski: "Estoy recaliente. Nos encontramos con un penal en el final y no pudimos. Nos podríamos haber quedado con tres puntos que necesitábamos un montón. Y nos vamos con uno que tiene sabor a poco. Jugué 20 años... Hay un jugador designado. Era y es Iker. Pero en la cancha decidieron que pateara el Polaco. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo 'no lo hagas'. Son decisiones. Después, están las buenas y las malas", declaró.

Tras la fecha nueve de la liga de Argentina, San Lorenzo hizo oficial su dimisión. "Leandro Romagnoli le comunicó en la tarde de hoy al presidente Marcelo Moretti su decisión de dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas. Con el dolor de que el jugador más ganador de la historia no continúe en el Club, lo despedimos con la certeza de que en el futuro nuestros caminos se volverán a encontrar", expresó el equipo mediante redes.

El delantero polaco también se expresó en redes: "Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo". San Lorenzo se encuentra en la vigesimocuarta posición de la tabla con 18 puntos, en lo que va del torneo ha obtenido 4 victorias de los 17 partidos disputados. Muniain ha estado en cinco encuentros y ha marcado dos goles, uno de ellos de penalti.