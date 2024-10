El polémico vídeo de los jugadores del Sevilla que indigna a todo el beticismo y al mundo del fútbol

La victoria del Sevilla supone un duro golpe de realidad para el cuadro bético. Lukebakio marcó desde los 11 metros y esa jugada estuvo plagada de polémica porque todo el beticismo se siente indignado con ese penalti.

Más Noticias Ansu Fati recibe una propuesta en LaLiga para abandonar el Barcelona en enero

Agoumé remató de cabeza dentro del área y el balón golpeó en la mano del defensa verdiblanco Diego Llorente que saltó de espaldas para defender esa acción. El colegiado del encuentro, Martínez Munuera, señaló rápidamente la pena máxima.

Desde el VAR, Pizarro Gómez no corrigió la decisión de su compañero y concedió el penalti a favor del Sevilla. Después de la victoria, algunos jugadores del Sevilla festejaron los tres puntos con una bandera donde se veía claramente el escudo del Betis tachado. Juanma Castaño criticó en Movistar Plus este gesto y no compartió en absoluto ese comportamiento de los jugadores. "Es muy cuestionable. Entiendo que los jugadores sí puedan presumir de su escudo, pero ni mucho menos tachar un escudo rival.