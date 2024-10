Ansu Fati recibe una propuesta en LaLiga para abandonar el Barcelona en enero

Lo mejor para Ansu Fati, a sus 21 años, es salir del Barcelona en busca de minutos con el fin de recuperar confianza. Además, liberándose de su elevada ficha, el conjunto azulgrana liberaría masa salarial para reforzarse de cara al segundo tramo si fuera necesario. Decidido que Ansu Fati salga en calidad de cedido, el Sevilla, que ya intentó hacerse con sus servicios el pasado verano, sería el equipo mejor posicionado en LaLiga EA Sports para ofrecerle acomodo en su plantilla.

“El futbolista ya tiene encima de la mesa la opción del Sevilla para salir en forma de cesión durante seis meses e intentar demostrar que puede volver a ser importante”, señala el diario SPORT.

Tras su infructuosa cesión al Brighton la pasada temporada, el Barcelona considera que lo mejor es que Ansu Fati no salga de LaLiga EA Sports. A la espera de que se abra el mercado de transferencias, el que fuera internacional español ha disputado 28 minutos en dos partidos a las órdenes de Hansi Flick.

Ansu Fati ya jugó en el Sevilla

Hace un año, el padre de Ansu Fati hizo un guiño al Sevilla, equipo donde jugó su hijo de 2010 a 2012. “Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid, porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubs muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar... Nunca sabes dónde te va a llevar”, dijo Bori Fati en la Cadena COPE.