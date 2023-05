La prensa francesa explica el malentendido entre Messi y el PSG

El futuro de Leo Messi todavía no se ha resuelto pese a que acaba contrato en verano. El diario 'L'Equipe informa de una polémica tras viajar el jugador a Arabia este lunes mientras el equipo entrenaba en París. Este viaje no ha gustado en el club. El argentino argumenta que pidió permiso al PSG para poder viajar puesto que era un compromiso. Diario Marca informa de que Leo se comprometió en estas fechas en un viaje con fines comerciales a Saudi. El argentino ya había cancelado hasta en dos ocasiones anteriores este viaje porque, como pasó también esta vez, el PSG sufrió derrotas en la previa. L'Equipe afirma que el PSG cambió su plan y puso entrenamiento el lunes, tras caer derrotado, pero ya era tarde.

La posible vuelta de Messi al Barça está en el aire. El periodista Eduardo Inda informó de que el Barça ofrece 2+1 a Messi y 10 millones netos e incluso Laporta ya le había dicho, según El Chiringuito, la opción de firmar por tres campañas.

"Hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga. Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición", zanjó Xavi.

Ramón Planes fue uno de los grandes artífices de fichar a Pedri, entre otras cosas más, durante su etapa en el FC Barcelona. Aunque, sin duda alguna, también vivió el adiós de Messi en primera persona. “Ese matrimonio con el club nunca se debió romper. Sería bueno que retomaran esa relación. La rueda de prensa posterior al burofax me tocó a mí. No fue un marrón, afronté esa situación. Lo que se vivió después fue más duro. Todos pensábamos que iba a renovar...”, dijo en la Cadena Ser.