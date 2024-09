La razón por la que Milner sueña volverse a encontrar con Messi

Por el año 2015, cuando James Milner vestía los colores del Manchester City, tuvo la oportunidad de enfrentarse al Barcelona de Lionel Messi por los octavos de final de la Champions League 2014/15. Aquella llave quedó enmarcada en la historia, más que por el resultado final, por una épica jugada del astro argentino en la que el hoy futbolista del Brighton quedaría completamente expuesto.

Se jugaba el partido de vuelta en el antiguo Spotify Camp Nou. El equipo que en aquel entonces dirigía Luis Enrique, se había impuesto 2-1 en el Etihad Stadium con un doblete de Luis Suárez y quería certificar su pase a los cuartos de final en casa. Rondaba el minuto 37, cuando Messi tomó el balón pegado a la línea de banda derecha y debido al poco espacio que tenía logró solucionar y salir limpio de la jugada con un maravilloso caño sobre Milner, quien llegaba a cerrarlo.

Pep Guardiola, quien se encontraba en las gradas, alucinó con el túnel pese a que en muchas ocasiones había visto al argentino hacer de las suyas. Al final, la llave se la quedaría el equipo catalán, que terminaría coronándose campeón en el Estadio Olímpico de Berlín y consiguiendo su quinta y última Champions League.

Luego de un tiempo, se volverían a cruzar ambos jugadores en una nueva serie de la competición. Esta vez, Milner vestido con los colores del Liverpool. Fue en 2019, en las semifinales de la Champions. En aquella oportunidad, el jugador inglés nuevamente tuvo que marcar al argentino y aunque en el partido de ida no pudo hacer nada para detenerlo, en el de vuelta en Inglaterra lo controló con una marca permanente, a tal punto que generó una enorme molestia por parte de Messi. "Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso. Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel de vestuarios. Me iba llamando «burro», que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento…", comentó en aquel entonces James al Daily Mail.

Al final, terminarían pasando los reds a la final y se quedarían con el anhelado trofeo. Sin embargo, al finalizar la competición, Milner afirmó que "es extremadamente difícil de defender, es un jugador increíble". La admiración era clara.

El tema parecía muerto ahí pero, en unas últimas declaraciones, el inglés reveló lo que le dijo Lionel al finalizar el partido en el que sufrió el mítico caño. "Cuando Messi me pasó por encima, escuché a la multitud gritar, como si fuera un gol. Cuando terminó el partido, lo saludé y le dije: «Ahora serás el centro de atención del mundo». Él respondió: «No pude encontrar otra forma de pasar por encima de ti con un regate. Es parte del fútbol y no es para menospreciarte. Eres un gran jugador y juegas en uno de los mejores equipos del mundo. Tal vez mi regate te haga ser el centro de atención del mundo. Tienes que usarlo a tu favor». Después de eso, mi página de Instagram comenzó a crecer de manera asombrosa, con muchos seguidores y comentarios: «Messi, Messi, Messi»". Entre risas concluyó: "Conseguí muchos seguidores. Tal vez si me vuelvo a encontrar con Messi, haré algo que llame la atención. Quiero nuevos seguidores".