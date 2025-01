La reacción de un conocido periodista español tras lo sucedido con Djokovic: "Paleto y muy gilipollas"

Lo que no hizo Djokovic contra Carlos Alcaraz, sí que lo hizo contra Zverev: se retiró tras perder el primer set. Djokovic no había entrenador ni el miércoles ni el jueves, lo que arrojó más incertidumbre, pero no faltó a su cita con la semifinal en busca de apurar sus opciones ante Zverev. 'Nole' aguantó la hora y 20 minutos que duró la primera manga, donde tuvo un positivo 0-40 con 2-1 a favor, pero donde también tuvo que salvar cinco bolas de rotura antes de jugar una igualada 'muerte súbita' que cayó del lado del germano por 7/5.

Tras ese momento, Djokovic decidió no continuar en la pista, con una grada que no se lo tomó nada bien y que le abucheó durante su marcha, lo que provocó cierta reprimenda de Zverev. "Lo primero que quiero decir es que, por favor, no abucheéis a un jugador que se lesiona", indicó el de Hamburgo.

"Si hubiera ganado el primer set, tal vez lo hubiera intentado. No sé, quizás algunos juegos más. La cosa iba de mal en peor", explicó el campeón en diez ocasiones del 'slam. "No he tocado una pelota desde el partido con Alcaraz hasta una hora del partido de hoy. Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí. Los medicamentos, el trabajo del fisio, los medicamentos y el vendaje ayudaron, pero hoy sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor", dijo y añadió. "Hay alguna posibilidad de que este haya sido mi último. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada. Quiero seguir adelante".

Zverev le respaldo: "Sé que todos pagaron entradas para ver una gran batalla, pero deben entender lo que ha dado Novak al deporte en los últimos 20 años, ha dado toda su vida y ha ganado este torneo con una rotura abdominal y en los isquiotibiales. Si no ha continuado es por un problema en su pierna, así que hay que mostrar mucho amor para Novak también", comentó.

Y añadió: "Ha sido uno de mis amigos más cercanos, siempre puedo llamarlo por un consejo, hemos llegado a hablar durante horas. Esperaba un duro partido y hemos tenido un primer set de mucha calidad, pero todo ha terminado así. Solo tengo respeto para él".

Míster Chip, un experto en estadísticas y colaborador en Onda Cero, lo ha tenido muy claro:

"Hay que ser muy paleto y muy gilipollas para abuchear a una leyenda del deporte por retirarse lesionado de un torneo que ha ganado más veces que nadie. Que se metan su entrada por el culo", ha asegurado en las redes sociales.