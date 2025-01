Las dudas de Djokovic tras su retirada: no sabe si será su último partido en el Open de Australia, si seguirá con Murray...

Novak Djokovic no quiso esperar mucho para hablar ante los medios después de retirarse en las semifinales del Open de Australia, el torneo en el que ha logrado muchos de sus mejores éxitos. Perdió el primer set ante Zverev por 7-6 (7/5) y dio la mano al rival, resignado y abucheado por los aficionados.

Fue un primer set que duró una hora y 20 minutos y el serbio admitió que en caso de haberlo ganado, hubiera continuado. “Sí, podría ser. Si hubiera ganado el primer set, tal vez lo hubiera intentado. No sé, quizás algunos juegos más. La cosa iba de mal en peor”, desveló. Algo parecido dijo en el duelo de cuartos contra Alcaraz, que fue cuando se hizo daño. El español se llevó el primer set, en el que Nole fue tratado en el vestuario. Le vendaron el muslo izquierdo. Pudo seguir y el segundo parcial lo ganó pese a estar limitado, y después subió mucho el nivel y se llevó el partido. A continuación, dijo que en caso de haber caído también en el segundo set, seguramente no hubiera seguido, algo que ni Carlos ni leyendas como McEnroe creyeron, visto el tenis que ofreció después.

Más y más dolor

“No he tocado una pelota desde el partido con Alcaraz hasta una hora del partido de hoy. Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí. Los medicamentos, el trabajo del fisio y el vendaje ayudaron, pero hoy sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor”, explicó Djokovic, cuestionado también sobre si podía ser su última presencia en Melbourne, donde ha ganado hasta en diez ocasiones, pero donde también ha vivido capítulos como la deportación del país en 2022 por el tema de las vacunas. “Hay alguna posibilidad de que este haya sido mi último. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada. Quiero seguir adelante”, reconoció, aunque también aseguró que continuará esforzándose “para ganar más Grand Slams”. “Mientras sienta que puedo aguantar esto, estaré aquí”, dijo

Djokovic - Murray, ¿fin de la historia?

No fue la única duda que dejó la leyenda de Belgrado. También tiene que reflexionar sobre si va a seguir con Andy Murray como entrenador, pese a que la sintonía entre ellos ha parecido buena. “No lo sé [sobre si seguirán o no]. Estamos ahora decepcionados con lo que acaba de suceder, no hemos hablado del futuro todavía. Acabamos de salir de la pista. Tendré una charla con Andy y le agradeceré por haber estado aquí conmigo. Le daré mi valoración y veremos cómo se siente él, y de ahí daremos el siguiente paso”, comentó.