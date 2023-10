Un ex del Real Madrid: "Obligaría a Guardiola y a las chicas a besar la bandera de España"

Alfonso Pérez Muñoz fue un ex jugador del Real Madrid, que también pasó por el Betis y por el Barcelona. Y por la selección española. De España, de Pep Guardiola y de las futbolistas que renunciaron a ir a la selección, ha hablado en una entrevista y ha sido tremendamente claro: "En el caso de Guardiola como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima".

Dice que no entiende algunas protestas de las futbolistas: "Tengo una opinión bastante discrepante. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación", asegura en la entrevista en El Mundo sin cortarse y pone ejemplos que cree que le dan la razón: "Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

Cuando el periodista le dice que la renuncia no era por dinero. Alfonso se explica: "Me parece muy honesto decir: "Yo no me siento español, no voy a la selección". No lo comparto, pero lo prefiero a otros que he visto vestir la camiseta de España sin sentirse españoles. Eso es de falsos. El tema aquí es si quieres o no quieres ir".

No es la primera vez que Alfonso es muy duro con Pep Guardiola: "Lo único que le achaco a Pep Guardiola son sus declaraciones, su ideología, que no comparto. Hemos vivido momentos difíciles de equipo, de amigos, de compañerismo, de tener que defender la camiseta de la selección española, y de repente, ver su forma de actuar contra España, a mí me chocó porque yo me siento muy orgulloso de ser español y defender la camiseta del equipo nacional pero un jugador compañero, con lo que hemos pasado y ver estas cosas... te decepciona un poco. Yo no discuto a Pep como persona ni como entrenador ni como jugador, que ha sido súper profesional sino, su forma de pensar en ese sentido", decía en una entrevista en Marca. "Guardiola es una de las grandes decepciones que me he llevado en el mundo del fútbol", confirmaba.