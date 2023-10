El futuro de Montse Tomé, en el aire: estos serían sus posibles sustitutos

Fueron más de siete horas de negociación para alcanzar el "acuerdo de Oliva" del que sólo se descolgaron dos jugadoras: Mapi León y Patricia Guijarro. Un pacto que se ha visibilizado en la ausencia de sanciones a las dos futbolistas que abandonaron la concentración y en los despidos de Andreu Camps -secretario general de la RFEF y mano derecha de Rubiales-, Miguel García Caba, responsable del Área de Integridad en la Federación, y el director de comunicación, Pablo García Calvo.

Una "operación limpieza" de la que no estaría libre la seleccionadora Montse Tomé a la que las jugadoras no perdonan ni su lista "forzada" ni sus aplausos a Luis Rubiales en la polémica asamblea del 25 de agosto.

A pesar de que Alexia Putellas afirmó en rueda de prensa que ellas "no ponen ni quitan entrenadoras", su nombramiento fue cuestionado desde el primer momento. De hecho, muchas se mostraron críticas con el nombramiento de Tomé y advirtieron de que no era suficiente para propiciar su vuelta. No en vano, una de las exigencias de las jugadoras era actuar contra todos los que aplaudieron a Rubiales y Tomé lo hizo. Una de las más críticas fue Vero Boquete, que en la revista alemana Der Spiegel ha puesto en duda la elección para el banquillo de La Roja: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se quería enviar era que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".

El mensaje desvelado por Luis Rubiales en el que la seleccionadora le mostraría su apoyo horas después del polémico beso tampoco ayuda.

¿Un nuevo director deportivo?

El CSD, en palabras de Montse Tomé, la habría confirmado en su puesto y desde la RFEF se puso en marcha un movimiento que podría salvar su cabeza. Hace unos días saltaba la noticia de que la Federación trabajaba en la contratación de un director deportivo al gusto de las futbolistas pero manteniendo a Montse Tomé en el banquillo. Y aquí es donde surge el nombre de Markel Zubizarreta, hasta ahora director deportivo y artífice del éxito del Barça Femenino. Bajo su mandato en el club blaugrana han estado pesos pesados de la selección como Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro o Mapi León y la buena relación con ellas habría sido clave para su elección. Cabe recordar que el propio Markel acudió a la localidad valenciana de Oliva para apoyar a las jugadoras del Barça tras la "convocatoria forzosa" de Tomé.

Tal y como adelantaban el programa 'Tot Costa' y Mundo Deportivo, Markel Zubizarreta estaría en conversaciones con la RFEF tras la expresa petición realizada por las capitanas de la selección al presidente Pedro Rocha y a los máximos responsables del fútbol femenino, Rafael del Amo y Ana Álvarez. Hasta ahora Jorge Vilda había compaginado los cargos de director deportivo y seleccionador pero la propia Alexia Putellas afirmaba en rueda de prensa la exigencia de las jugadoras de que ambos puestos fueran ocupados por personas diferentes. «Hemos puesto cuestiones o conceptos en los que no estábamos cómodas, trasladando esas situaciones a la persona encargada. Antes el director deportivo y el entrenador era la misma persona, entonces teníamos que ir a trasladar esto a la persona que estaba arriba», señaló.

El nombramiento de Zubizarreta podría hacerse público este mes de octubre pero no es la única vía que está sobre la mesa y en la Federación ya barajan varios nombres que podrían sustituir a Tomé al frente del banquillo de "la Roja".

Los posibles sustitutos

Según adelanta "The objetive", el nombre que más ha sonado en los últimos días para dirigir a las campeonas del mundo es el de José Luis Sánchez Vera, entrenador del Levante UD. Es una de las opciones favoritas de las jugadoras, ya que muchas de ellas han trabajado a sus órdenes a lo largo de su carrera, y tiene muy buenas referencias. Jonatan Giráldez, entrenador del Barça y Alberto Toril, entrenador del Real Madrid, también estarían en el punto de mira de la Federación.

Por último, se maneja el nombre de Sarina Wiegman, considerada la mejor entrenadora de Europa. La seleccionadora de Inglaterra, finalista en el pasado Mundial, ha completado su mejor año al frente de Las Leonas después de ganar la Eurocopa 2022. Pero además, no dudó en dedicar su premio a la mejor entrenadora femenina de la UEFA a la selección española.

"Estoy muy honrada por este premio. Se lo dedico a todo mi equipo y a las jugadoras. También quiero decir que lo que ocurrió en el equipo español me ha dañado mucho, estoy dolida como entrenadora y madre de dos hijas. Se merecen celebrarlo y merecen ser escuchadas. Remarco que queda mucho por andar en el mundo femenino. Dedico el trofeo a la selección española y pido un aplauso para ellas", afirmó la neerlandesa.

La exfutbolista neerlandesa y entrenadora de fútbol se ha convertido en la primera persona en llevar a dos selecciones nacionales de fútbol a la final de un Mundial. Sucedió en el año 2019 cuando era entrenadora de Países Bajos y este año con Inglaterra.

La declaración de las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa ante el Juez de la Audiencia Nacional podría ser clave para la continuidad de una Montse Tomé cuyo futuro sigue siendo una incógnita.