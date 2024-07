Los récords de España en la Eurocopa

Nunca antes una selección había ganado seis partidos en la fase final de una Eurocopa. Es uno más de los récords que España y sus futbolistas han ido superando récords en esta Eurocopa, individuales y colectivos. Antes también fueron la primera selección que superó una fase de grupos de un gran campeonato con tres victorias y sin encajar ningún gol.

España ha llegado a la final de la Eurocopa, la quinta para ella, a ritmo de récord. Sí hubo selecciones que ganaron todos los partidos, como la Francia de Platini en el 84, aunque entonces sólo tuvo que disputar cinco partidos porque eran ocho las selecciones que se clasificaban para la fase final.

Ni siquiera la selección de Luis Aragonés en 2008 pudo hacer un pleno de victorias. En los cuartos de final tuvo que recurrir a los penaltis para desempatar con Italia. Y cuatro años después, el equipo que dirigía Vicente del Bosque empató otra vez con los italianos en el debut, aunque luego les metió cuatro en la final, y tuvo que recurrir también a los penaltis para derrotar a Portugal en semifinales. Fue uno de esos días que Cristiano se quedó sin lanzar porque eligió ser el quinto. Y Sergio Ramos marcó su penalti a lo Panenka.

España suma récords y ya está «a un paso de la gloria», como dijo Dani Olmo después del partido. «Este equipo es increíble lo que está trabajando. Nos merecemos estar en la final», añadía el delantero del Leipzig, que también tiene su pequeño récord. Ha dado cinco asistencias y ha marcado tres goles en las dos Eurocopas que ha disputado y ya es el jugador que ha participado en más goles con la selección en un torneo continental, por encima de los siete goles de Morata.

«Sé de lo que es capaz. Sólo ha necesitado tiempo para superar una lesión, integrarse y recuperar el ritmo y la velocidad que necesitaba. Estoy agradecido a Dani por lo que nos aporta en el campo», dice De la Fuente de Olmo, que llevaba varias semanas sin jugar por una lesión cuando el seleccionador anunció la convocatoria y que se incorporó antes de la fecha prevista para trabajar en Las Rozas junto al cuerpo técnico de la selección.

Dani Olmo marcó el segundo gol de España. El primero lo había marcado Lamine Yamal con 16 años y 362 días. Ni siquiera Pelé había marcado en una fase final antes de cumplir los 17 años. Lamine los cumple el sábado, un día antes de la final que espera como un regalo.

España ha igualado también su mejor marca goleadora, los trece de la pasada edición. Pero De la Fuente cree que esta selección no ha alcanzado su techo. «Sé que mis jugadores pueden dar mucho más y ser aún mejores, y estoy seguro de que lo haremos. Nuestra idea del fútbol se basa en la seguridad en nosotros mismos. Queremos jugar con nuestras fuerzas», reconoce. El seleccionador siempre ha insistido en que España debe trabajar sus fortalezas y las debilidades del contrario. Y no levantar demasiado los pies del suelo. Algo que llega a sus jugadores. «Estamos contentos, pero es una felicidad controlada», decía Nacho después de la semifinal. «Sólo hemos conseguido la mitad de lo que pretendíamos: aún no hemos ganado nada», añadía.

España ha conseguido todo es siendo un grupo de amigos, algo que se demuestra en pequeños detalles. Como el abrazo de Remiro a De la Fuente cuando acabó la semifinal. El portero de la Real es el único que no ha jugado ni un minuto en todo el campeonato, pero no deja de sentirse uno más del grupo. Porque el seleccionador siempre insiste en que tan importante es lo que se hace dentro como fuera del campo.

El otro detalle es cómo cuidaron sus compañeros a Morata después de ser arrollado por un miembro de seguridad durante la celebración. Primero fue Vivian, uno de los nuevos, el que lo agarró para ayudarle a llegar hasta la foto de grupo para recordar la hazaña. Carvajal lo «empujó» para que se pusiera en primera línea mientras lo abrazada. Vivian se quedaba en un discreto segundo plano.

En la selección cada uno sabe cuál es su sitio. El de España, de momento, es la final del domingo en Berlín. Allí buscará ganar su séptimo partido y dejar un récord para la historia.