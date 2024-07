Las redes sociales arden contra el uniforme de las deportistas españolas en la ceremonia inaugural de los Juegos

A mediados de junio se presentó en Toledo la nueva equipación que llevarán los atletas españoles en los Juegos Olímpicos de París 2024. Según informó Joma, la marca nacional que creó los diseños, los uniformes "fusionan la tradición con la modernidad, lo clásico con la vanguardia, un estilo plasmado sobre tejidos de alto rendimiento". Como inspiración usaron el clavel, la icónica flor, y predominan los colores de la bandera, el rojo y el amarillo, que aparecen sobre una variedad de estampados en degradado.

Sin embargo, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y hay muchos negativos. No por la indumentaria deportiva que también creó Joma, como lo fue hace unos meses cuando el color naranja del uniforme levantó las críticas de algunos deportistas como Águeda Marqués (atleta de medio fondo), quien afirmó que: "Desde luego el que la hizo no era diseñador. Era daltónico". Esta vez el foco de las opiniones fueron los trajes que usarán los atletas el próximo 26 de julio cuando se celebrará la ceremonia de inauguración.

En el desfile, serán seis los kilómetros de la ciudad que recorrerán todas las delegaciones. En total, 382 representantes defenderán los colores españoles (61 más que en los juegos de Tokio 2020) y junto a los abanderados de este año, Támara Echegoyen y Marcus Cooper, marcharán vestidos con los polémicos trajes de gala.

¿Cómo será la nueva indumentaria?

En el caso del traje masculino, será una americana de color rojo, camisa blanca, pantalones color crema y unas zapatillas deportivas blancas con detalles en rojo. La bandera estará visible en el pecho, en el bolsillo del pantalón y abajo del cuello. Hasta este momento no había sorpresas y tampoco críticas; sin embargo, cuando las miradas se posaron en el traje femenino comenzaron las opiniones contrariadas.

Una chaqueta corta de cuellos amplios, polo blanco y una controvertida falda tricolor. Los bajos son rojos y van difuminándose en amarillo para unirse en la cinturilla con el blanco del top, bajo un cinturón rojo. Finalizan las mismas zapatillas blancas, grises y rojas y lo más polémico: el bolso rojo con una borla.

"Parece uniforme de Élite", se lee en algunos comentarios en redes sociales. "El vestido/falda a mi parecer es algo pasado, ese degradado… Para mí quedó atrás", afirma otro usuario haciendo referencia a lo "anticuado" que se puede percibir en las prendas. "Parecen uniformes de Iberia" y "Cuando tengas presentación de los Juegos Olímpicos por la tarde y encierro de los sanfermines por la mañana", fueron algunas de las respuestas que dieron los internautas ante los polémicos trajes.