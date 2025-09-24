Roban en la casa del seleccionador Roberto Martínez y se llevan 100.000 euros

La vivienda del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada el pasado sábado en la localidad de Cascais, una exclusiva zona residencial situada en las afueras de Lisboa. Los ladrones se llevaron un botín valorado en unos 100.000 euros en joyas y relojes, según confirmaron medios locales.

El robo se produjo cuando los asaltantes entraron en la casa por la cocina, forzando una de las ventanas para acceder al interior. Una vez dentro, revisaron varias estancias de la vivienda y se llevaron principalmente objetos de alto valor económico y fácil transporte, como joyería y relojería de lujo.

Martínez, de 52 años, no se encontraba en la vivienda en el momento del asalto. El entrenador español dirige a la selección portuguesa desde enero de 2023, tras su paso por la selección de Bélgica, y actualmente está centrado en la preparación de los próximos compromisos de clasificación rumbo al Mundial 2026.

Portugal afrontará dos duelos clave en octubre, frente a Irlanda y Hungría, partidos para los que Martínez ya está trabajando junto a su cuerpo técnico. La noticia del robo, sin embargo, ha generado impacto en el entorno del seleccionador, que hasta ahora había llevado una vida tranquila en la capital lusa.

Las autoridades portuguesas han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Aunque todavía no se han dado a conocer detenciones, la policía trabaja con imágenes de cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos para intentar localizar a los autores del asalto.