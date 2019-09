Robert Moreno: "Si Luis Enrique quisiera volver no tendría problema en dar un paso a un lado"

Robert Moreno dio su primera conferencia de prensa como seleccionador. El pasado viernes se suspendió por el duelo por el fallecimiento de la hija pequeña de Luis Enrique. Estas fueron sus respuestas:

Alcácer, ¿por qué su vuelta?

Está marcando muchos goles. Ya vino y tiene condiciones que son de goleador. Si un delantero está en racha vamos a intentar aprovechar sus momentos de forma y como está marcando goles, estamos contentos de tenerlo con nosotros.

Media Coach y la polémica con LaLiga

Esto es la última vez que voy a hablar de esto: yo soy el seleccionador, nada más, mi responsabilidad es la selección, quizá en las entrevistas se me notaba enfadado. Yo sólo digo que ese programa es muy importante y sólo quería decirlo en público, en el resto de temas (la guerra Liga-Federación) no me meto. Sólo quiero que la selección gane y creo que para ganar nos ayuda esa herramienta. Hay un buen producto que gestiona LaLiga y que nos ayuda, creo que con estas palabras potencio el producto.

Luis Enrique

Tenemos una situación muy reciente. Me hubiese encantado no hacer ni esta rueda de prensa ni la de malta ni la de mi presentación. A Luis le considero un amigo y por delante de todo está la amistad. Si llegado el momento él decide que tiene ganas de entrenar, yo encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.

Diferencias con Luis Enrique en el juego

Estilo de juego será parecido, vais a ver quizá matices, pero vamos a intentar buscar algo parecido a lo de antes. Tener el balón con sentido, buscar profundidad, y eso a veces requiere tres pase, quince o diez, y nos permite estar juntos para recuperar rápido la pelota después de perderla. Y acabar cada jugada con un disparo.

El fenómeno Ansu Fati

No hay que tener prisa con los jugadores. Es un chaval muy joven que tiene que quemar muchas etapas todavía. Los pies en el suelo, ¡es que hace nada era cadete! Paciencia, que queme sus etapas y estoy seguro de que Ernesto [Valverde] va a encontrar la mejor forma de ayudarlo.

Fabián

Poner etiquetas como líder del centro del campo no le ayuda y me puede convertir en esclavo de mis palabras. Nosotros lo vimos en la Sub 21, el Betis y el Nápoles y es evidente que ha dado un paso adelante. Estamos encantados de que esté con nosotros.

Sarabia

Es un jugador que jugando donde le hemos visto en el PSG y en el Sevilla, es ese delantero con espíritu de interior, asiste, marca goles... Arriba buscamos que no sólo nos aporten juego, también gol. Lo vemos en banda derecha, pero tiene polivalencia y el otro día lo hizo muy bien en la izquierda. Es un jugador más que unimos a la causa.

Portería

Mi idea es que haya competencia. No creo que la selección tenga que tener un portero fijo, se lo he dicho a ellos, creo que tienen que ser titulares y a partir de ahí en función de la forma de cada uno y del rival, elegir. Los tres están a un alto nivel y es posible que en esta fase de clasificación veáis a los tres.

¿Qué le preocupa de los rivales?

De Rumanía, creernos superiores ante un rival que se plantea clasificarse por ser sede. Tiene unos cuantos jugadores que están en Champions. Son un buen grupo, en casa no pierden desde 2016. Contra Suecia pudieron ganar (cayeron 1-2). Creo que vamos a tener que dar una buena versión ante ellos. Y contra Islas Feroe, la tensión que hay que meter, en principio son inferiores a nosotros, no lo vamos a ocultar, pero el fútbol está plagado de sorpresas. Espero que la gente llene el estadio (El Molinón). Va a ser un homenaje a Quini y también para Luis. Me gustaría hacer un buen partido y ganarlo con autoridad.

Sergio Ramos

En la experiencia, en lo que yo conozco, que es de lo que puedes hablar, sólo puedo decir cosas buenas. Un comportamiento diez. Es un ejemplo entrenándose, cuando no se entrena, en las dinámicas... Lo que sí le he pedido: “Tú sabes lo difícil que es ganar una vez, dos, cinco...” Cuando consigues éxito lo normal es relajarte, pero él tiene la capacidad para volver a querer ganar cada día. A Sergio es al que más voy a exigir y se lo he dicho.

¿Le sirve el empate ante Rumanía?

El empate no nos vale nunca. Somos España y el empate no nos vale. Estoy encantado de que esté lleno el estadio, mis jugadores están acostumbrados a jugar en campos así.

Ceballos

¿Su salida al Arsenal? Yo lo que quiero es que juegue. Si no tienen minutos les perjudica, lo que no quiere decir que puntualmente un jugador pueda venir sin haber jugado mucho.

Pareja de Ramos tras la marcha de Piqué

Quiero que Sergio piense también que si baja el nivel tampoco va a jugar. Los futbolistas necesitan una progresión. Piqué con la edad de estos jugadores que están ahora, no era el que después fue. Está bien tener a alguien con experiencia al lado. Hay competencia en el central, tenemos muchos jugadores que están creciendo ahí. No sólo la pareja de Ramos, sino los relevos. Si no hay competencia hace que bajes el pistón.