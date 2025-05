La Roma quiere fichar a Klopp

La Roma vuelve a sacudir el panorama futbolístico europeo. Tras el emotivo adiós de Claudio Ranieri, los propietarios del club giallorosso, la familia Friedkin, están decididos a relanzar su proyecto deportivo con una apuesta tan ambiciosa como inesperada: fichar a Jürgen Klopp como nuevo entrenador.

El movimiento recuerda al sorprendente anuncio de José Mourinho en 2021, una jugada maestra que catapultó la atención internacional sobre el club. Ahora, con el banquillo nuevamente vacante, los dirigentes romanistas quieren repetir la hazaña con otro nombre de primer nivel. Tras un intento fallido por convencer a Carlo Ancelotti, el foco está puesto en el exentrenador del Liverpool, quien según el diario La Stampa, ya habría dado su “sí” el pasado domingo.

La especulación se desató tras la publicación de un curioso vídeo en las redes oficiales de la Roma. En él, se mostraban imágenes de cinco lugares emblemáticos de la capital italiana: el Kolosseum (versión alemana del Coliseo), la Lupa Capitolina, el Estadio Olímpico, la Basílica de San Pietro y el Panteón. Las iniciales forman una palabra cargada de simbolismo para los tifosi: “KLOPP”.

La Stampa fue más allá y tituló anoche su portada con un contundente “Habemus mister”, alimentando la ilusión de una afición que no tarda en soñar cuando los indicios se acumulan. Según el medio, Klopp tenía inicialmente un compromiso verbal con otro club, cuya identidad no ha trascendido, pero el domingo a las 22:57 —pocos minutos después del final del partido Roma-Milan— habría comunicado su disponibilidad definitiva para asumir el desafío romano.

La Roma no quiere que la llegada de Klopp sea solo un golpe de efecto mediático. Según la información del rotativo italiano, el club ya trabaja en un mercado ambicioso con seis fichajes clave: tres titulares y tres suplentes. Las prioridades están claras: un central titular y su recambio, un extremo derecho, un delantero, un centrocampista y el prometedor Marco Palestra, joven talento del Atalanta, a quien el club de Bérgamo se resiste a vender.

Una fuente cercana a los Friedkin, citada por la agencia Adnkronos, no quiso confirmar la operación, pero dejó la puerta abierta: “Ver a Klopp en Roma no es imposible. No hay ninguna duda sobre el intento en curso”.

Con el carisma que lo caracteriza y una trayectoria plagada de éxitos, Klopp encajaría como anillo al dedo en la Roma. Su estilo enérgico, su habilidad para crear vínculos emocionales con la afición y su enfoque en el desarrollo de talento joven lo convierten en un candidato ideal para liderar esta nueva etapa.

Aún sin confirmación oficial, el rumor ha cobrado fuerza imparable. La Roma, una vez más, parece decidida a sorprender. Y los tifosi, ilusionados, ya se atreven a imaginar lo imposible. Porque en el corazón de la Ciudad Eterna, el sueño de ver a Jürgen Klopp con la loba en el pecho está más vivo que nunca.