El futuro de Pepe Reina tras anunciar su retirada: este será su puesto en un club de LaLiga

El portero español Pepe Reina, actualmente en las filas del Como italiano, ha anunciado que se retirará al final de esta temporada, tras el partido de la última jornada de la Serie A de este viernes frente al Inter de Milán, donde pondrá fin a una carrera "muy bonita y muy completa". "Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento afortunadísimo, mirando atrás, de todo lo que he vivido, más allá de los equipos o de las victorias, de la gente que he conocido. Las puertas que se quedan abiertas, he aprendido todo lo que significa un vestuario, en mayúsculas", señaló en una entrevista a Movistar+.

El madrileño, de 42 años, desveló que fue en enero cuando decidió que este sería su último curso como futbolista. "Doy gracias a Dios porque han sido muchos años, no me los esperaba, pensaba que la carrera iba a durar un poco menos. Creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí y seguir ligado al fútbol, porque eso corre por aquí y va a ser muy difícil quitármelo. Tengo la ilusión de empezar proyectos nuevos y de ilusionarme con otras cosas", apuntó.

Llega "Mister Reina"

Un nuevo proyecto que pasa por los banquillos. Su próximo destino será la que fue su casa: el Villarreal CF. Como informó Esportbase, Pepe Reina regresará a la disciplina groguet para tomar las riendas del Juvenil A la próxima temporada.

El portero se enfundará el chándal para dirigir los partidos del Juvenil A desde el banquillo. La nueva faceta del guardameta madrileño será la de entrenador, algo nuevo para él después de más de 25 años de carrera. Con una trayectoria legendaria en su currículum (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Bayern y Nápoles entre otros), Pepe ha decidido colgar las botas y los guantes. A sus 42 años, la edad ya pesa y sabe que no puede ofrecer el nivel de antaño pero no dirá adiós al fútbol. El Villarreal ha decidido contactar con él para que se haga cargo del Juvenil A a partir de la próxima temporada. Reina estuvo en el Villarreal entre 2002 y 2005 justo antes de marcharse al Liverpool. En verano de 2022 regresó y tuvo más importancia de la que parecía que iba a tener en primera instanciasu papel fue mucho más relevante de los que se esperaba. “Cada día pienso más como entrenador que como portero”, confiesa.

Un aliciente, incentivado por el primer equipo, es la clasificación para la Youth League. Si el equipo de Marcelino queda entre los cinco primeros, se meterá en la Champions de la temporada que viene. Eso repercutirá directamente en el equipo sub19 que disputará la Youth League al igual que ocurriera en la campaña 21/22.

Pepe Reina conquistó a lo largo de su carrera 9 títulos: Mundial 2010, Eurocopa 2008 y 2012, Bundesliga 2015 (Bayern), Copa de Italia 2014 (Nápoles), Copa de la Liga de Inglaterra 2012 (Liverpool), FA Cup de Inglaterra 2006 (Liverpool), Supercopa de Inglaterra 2007 (Liverpool) y Supercopa de Europa 2006 (Liverpool).