Russell, descalificado; Hamilton gana en Spa-Francorchamps

Afortunadamente, la Fórmula 1, poco a poco, empieza a quitarse de encima el dominio abrumador y “aburridor” que tenían Red Bull y Verstappen. Es un hecho que la escudería energética ya no tiene la ventaja de antes y le han pasado por la derecha equipos como McLaren y Mercedes. Es cierto que el neerlandés arrastraba una sanción de 10 posiciones por cambiar motor y arrancaba desde la undécima plaza. Pero las remontadas de antes ya no son posibles. Y tampoco puede contar con su compañero Pérez, que salió segundos y acabó por detrás… Será difícil que el mexicano se mantenga en su puesto. El título de constructores está muy comprometido para Red Bull y necesitan un segundo piloto con garantías, como lo era antes Pérez. Sin embargo, algo pasa con el piloto o no se termina de adaptar al coche…

El caso es que en Spa-Francorchamps las estrellas fueron los pilotos de Mercedes. Ni Leclerc ni Pérez fueron capaces de mantener sus posiciones de salida en primera fila, y poco a poco fueron cayendo en la tabla debido a la alta degradación y poco ritmo de sus coches. Todo parecía hecho para la victoria de Hamilton, que después de parar en dos ocasiones lo tenía todo para obtener el triunfo. Sin embargo, se topó con la estrategia suicida de su compañero Russell, que sólo paró una vez y le sacó oro a su último juego de neumáticos duros.

Clasificación GP Bélgica 2024 F1

En las cuatro últimas vueltas debió soportar el ataque de Hamilton, que tenía toda la libertad para superar a su compañoer, aunque es cierto que en uno de sus intentos levantó el pie antes de la cuenta por ser su propio compañero. Los últimos giros fueron angustiosos para los dos pilotos y también para el equipo, que veía peligrar el éxito con Oscar Piastri volando con el McLaren. Pero no hubo tiempo para más. Si la carrera hubiera tenidos dos vueltas gana el piloto australiano.

Por detrás, Leclerc fue cuarto por delante de Verstappen, que remontó desde la undécima plaza, Norris y Sainz, que fue séptimo. Por su parte, Fernando Alonso volvió a meterse en la zona de puntos y mucho es teniendo en cuenta el coche que lleva. Acabó noveno.

Sin embargo, horas después de terminar la carrera, los comisarios publicaron una sanción al relativa al coche ganador, el número 63 de Russell, que después de extraerle el combustible necesario para verificar su idoneidad, presento un peso por debajo de lo estipulado por el reglamento. De esta manera, la victoria fue para Lewis Hamilton seguido de Piastri y Leclerc. El resto de piloto escalaron todos una posición, por lo que Sainz fue sexto y Alonso, octavo.