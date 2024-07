Scariolo y España dan una lección a la Grecia de Antetokounmpo (84-77)

España ganó una final ante Grecia y conserva todas las opciones para alcanzar el cruce de cuartos de final antes de la tercera jornada en la que se medirá a Canadá. El trabajo colectivo en defensa sobre Antetokounmpo diseñado por Scariolo, el acierto exterior (15/31) y el reparto de responsabilidades mostraron la mejor versión de España ante los helenos.

Cuesta recordar un segundo cuarto como el que protagonizó España ante Grecia. Hay que remontarse a la etapa gloriosa de la selección o al segundo cuarto de la final del Eurobasket de hace dos años para encontrar un rendimiento tan elevado en los dos lados de la pista. Todo funcionó con una sincronía admirable. España había sufrido a Antetokounmpo en el primer parcial. El estrellón de los griegos había jugado y hecho jugar a los suyos. La defensa de Aldama y Garuba con constantes ayudas no pudo frenar el peso en el partido del todoterreno de los Bucks. La primera respuesta de España recordó a las armas que habían funcionado ante Australia. La pura inspiración individual de Aldama y Llull.

Con los griegos dominando, Scariolo se sacó un par de maniobras que cambiaron el rumbo del partido. Una más previsible, una defensa zonal para minar el ataque griego. La otra fue la apuesta por Jaime Pradilla, que no jugó ante Australia, para incomodar los movimientos de Antetokounmpo. Las dos decisiones no pudieron dar más réditos. Pradilla no sólo incomodó al jugador de origen nigeriano. Encontró ayudas y si había que hacerle falta, se le hacía. Y otra manera de incomodarle era atacar su defensa. Siete puntos anotó el ala-pívot español con la permisividad del griego. Pero lo que mejor funcionó en el ataque español fue el tiro exterior con un reparto de aciertos escandaloso. España anotó siete triples de nueve intentos en el segundo cuarto. Y lo hizo con seis ejecutores diferentes: Brown, Abrines (2), Rudy, Llull, Pradilla y Brizuela. Al acierto anotador se añadieron el dominio en el rebote y los réditos de las apuestas en defensa. Grecia se quedó en 13 puntos en el segundo parcial. De Antetokounmpo nada se supo. El 28-13 fue la consecuencia de la mejor España en mucho tiempo. Fue un cuarto impecable.

Había dos factores que era impepinable iban a aparecer en los griegos. Antetokounmpo regresaría y lo hizo anotando ocho puntos en el tercer cuarto. Y la defensa del equipo de Spanoulis subió varios grados la temperatura. El resultado es que la selección se quedó en trece puntos en el tercer periodo. Brown encontró en algunos ataques a Willy, pero no hubo nada más. El tiro exterior se agostó (1/5) y la ventaja de España para el tramo decisivo se quedó en seis puntos (62-56).

Antetokounmpo se empeñó en seguir rebajando la desventaja y con la ayuda de Toliopoulos Grecia descifró la defensa española. La selección recuperó la puntería de tres para soportar el arreón de los helenos. Dos de Rudy, que tuvo que retirarse tras sufrir un golpe involuntario de Juancho, y uno del pequeño de los Hernangómez postergaron el asalto griego y España a falta de tres minutos seguía por delante (75-71). Grecia, en el momento crítico, cometió dos errores clamorosos. Papagiannis regaló dos puntos a Llull en un tapón ilegal y Antetokounmpo cometió una falta en ataque. A los dos fallos, España contestó con dos tiros libres de Brown y un mate de Aldama en rebote ofensivo. A dos minutos del final España respiraba (79-71). Pero Antetokounmpo volvió a la carga. Amenazó, Grecia se situó a tiro de tres, pero el NBA falló un triple frontal a falta de 21 segundos y España remató un trabajo brillante.

84. España (21+28+13+22): Brown (7), Abrines (8), López-Arostegui (0), Aldama (19) y Willy (11) -quinteto titular- Garuba (0), Rudy (10), Díaz (1), Llull (13), Juancho (3), Pradilla (7) y Brizuela (3).

77. Grecia (22+13+21+21): Walkup (5), Calathes (8), Papanikolau (9), Antetokounmpo (26) y Papagiannis (5) -quinteto titular- Mitoglou (4), Kalaitzakis (0), Toliopoulos (14), Larentzakis (5) y Charalampopoulos (0).

Árbitros: Zurapovic (Bos), Kozlovskis (Let) y Anaya (Pan). Sin eliminados.

Incidencias: 23.457 espectadores en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq en Lille.

Segunda jornada jornada: España, 84-Grecia, 77 y Canadá-Australia (13:30).

Clasificación Grupo A: 1. Australia (1/0); 2. Canadá (1/0); 3. España (2/1); 4. Grecia (0/2).