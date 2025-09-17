Sergio Ramos ayudará a un nuevo equipo español

Sergio Ramos vive un 2025 cargado de novedades en su carrera y proyectos personales. Tras su paso por el PSG y el Sevilla, el defensor español fichó por los Rayados de Monterrey en febrero, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la Liga MX. A sus 39 años, aporta experiencia y liderazgo al equipo mexicano, siendo considerado uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol de México.

Pero el año no solo ha estado marcado por su actividad deportiva. En agosto de 2025, Ramos sorprendió al mundo con el lanzamiento de su primer sencillo musical, “Cibeles”, reflejo de sus sentimientos tras su salida del Real Madrid. La canción ha generado diversas reacciones: mientras algunos elogian su incursión artística, otros muestran escepticismo. El futbolista asegura tener entre 18 y 20 canciones preparadas y ha expresado su deseo de ofrecer un concierto en el Santiago Bernabéu, el estadio que fue su casa durante tantos años.

Aunque actualmente reside en México y juega en Monterrey, Sergio Ramos mantiene una conexión especial con España. Su sueño de regresar al Bernabéu, esta vez como artista, demuestra su deseo de combinar su legado deportivo con su nueva faceta musical.

2025 se perfila como un año de transformación para Ramos: consolidándose en la Liga MX, explorando la música y manteniendo viva su relación con el Real Madrid y sus aficionados.

El fútbol en San Fernando está viviendo un nuevo capítulo gracias a la implicación de Sergio Ramos. Tras la desaparición del CD San Fernando Isleño, el defensor español se ha sumado, junto a Monchi y su hermano René Ramos, a la creación de un nuevo club con el objetivo de revitalizar la afición y devolver al municipio gaditano su tradición futbolística.

El CD San Fernando 1940 arrancará su actividad en la Tercera Andaluza, la división más baja del fútbol regional, con la meta de reconstruir la identidad del fútbol local desde sus cimientos. Aunque actualmente reside en México, Ramos ha demostrado su cercanía con el proyecto al hacerse público su carnet de abonado para la temporada 2025-26.

El plan del club incluye un equipo sénior masculino, un equipo femenino y varias categorías inferiores, priorizando la formación de talento local como base para el futuro. La participación de nombres destacados como Sergio Ramos y Monchi refuerza la relevancia de esta iniciativa, que pretende devolver a San Fernando un lugar destacado en el mapa del fútbol andaluz.