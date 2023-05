Su sexualidad, su mujer...: Guti relata en "El Chiringuito" su infierno en los campos de fútbol

El actual momento que vive el fútbol en su lucha contra el racismo con Vinicius como protagonista también recuerda a otros momentos complicados. Sin duda, José María Gutiérrez 'Guti' fue uno de los jugadores que más sufrió en primera persona todo este tipo de polémicas. El propio Guti relató en "El Chiringuito" el calvario que sufrió durante su etapa como profesional. "Yo recibí muchos insultos y muy duros, pero nadie alzaba la voz. Es lamentable y pasa en todo el mundo, no solamente en España. Se han metido con mi sexualidad, con mi mujer, con la enfermedad de un hijo... Es de las cosas más duras que he vivido nunca", afirmó. Respecto a esto último hay que matizar que el hijo de Mijatovic falleció y recibió insultos en diferentes terrenos de juego.

"No he visto en ningún momento al Real Madrid. ¿Cuál era el plan de partido? Se sabía que el Madrid no iba a tener el balón y ese fue el error... Intentar salir de tú a tú al City. Las opciones pasaban por hacer largo el partido. El City te llega mucho. Hubo rachas del partido donde el Madrid presionaba arriba, pero no de manera organizada y eso despista al jugador. El City hizo todo perfecto y el Madrid no supo sacar sus virtudes. Contra otros equipos, el Madrid sí puede ganar en posesión, pero al City no. El equipo estuvo francamente mal, salvando a Courtois. Esto es cosa de todos... no es algo solamente de Ancelotti", dijo Guti hace unos días cuando los blancos fueron eliminados.

Guti desvelaba sus planes de futuro dejando claro que es entrenador. "En los últimos meses he tenido ofertas... Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione. Ser entrenador te engancha de verdad. Cuando era jugador no me planteé ser entrenador. Me gustaría volver 15 años atrás y estar en el campo de nuevo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid, no sólo el Clásico. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué un gol. Todavía me acuerdo”.