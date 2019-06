"Si Isco no fuera español, tendríamos que nacionalizarlo"

Las dudas que genera Isco cuando el centrocampista juega con el Real Madrid se disipan cuando se pone la camiseta roja de la selección. Cambia su presencia y cambia hasta de denominación. "Por la posición en que lo ponemos es delantero", explica Robert Moreno, el seleccionador circunstancial ante la ausencia de Luis Enrique.

"Parte de la banda izquierda, que es donde se siente más a gusto, porque nos lo ha dicho, y donde más aporta. Es un jugador único, diferente, de los mejores del mundo entre líneas. Si no fuera español lo tendríamos que nacionalizar. Me ha tocado tenerlo enfrente cuando estábamos en el Barcelona y decíamos 'que no juegue Isco'", reconoce.