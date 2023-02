Sorpresón: Djokovic y Nadal, apuntados a la lista inicial de Indian Wells

Del 6 al 19 de marzo se disputa en Indian Wells el primer Masters 1.000 de la temporada. Y el torneo estadounidense ya ha hecho pública su "entry list", la lista de posibles tenistas que podrían competir en el torneo. La inmensa mayoría de jugadores que se encuentran en este listado terminan compitiendo en el torneo, pero llama la atención la presente de dos de los principales protagonistas del circuito: Novak Djokovic y Rafa Nadal.

El considerado quinto Grand Slam ha incluido a dos jugadores que muy probablemente no van a competir en el desierto californiano. En el caso del serbio porque sigue vigente la prohibición de entrar en Estados Unidos a todos aquellos que no estén vacunados contra el coronavirus o cuentan con una exención médica. En el caso del español se debe a los problemas físicos que acabaron con su participación en el pasado Abierto de Australia. En teoría, Djokovic no podrá entrar en Estados Unidos hasta el mes de mayo. Y lo más previsible para Rafa es que no vuelva a competir hasta el arranque de la temporada europea sobre tierra batida. Todo apunta a que la administración norteamericana no cambiará los plazos en el tema de las vacunas en las próximas semanas. Y Nadal, que sigue los plazos de recuperación previstos, no va a forzar su recuperación del psoas iliaco en ningún caso.

Además de Rafa, en la "entry list" están inscritos siete españoles más: Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Albert Ramos, Jaume Munar y Pedro Martínez.

En la lista femenina destacan las bajas de Simona Halep, sancionada por dopaje; Ajla Tomljanovic, lesionada y Garbiñe Muguruza, que no está incluida porque su ranking está más allá del top 70. Sólo una invitación permitiría a la ex número uno del mundo competir en un torneo en el que sólo hay una española, Paula Badosa.

Garbiñe, además de la posible ausencia en Indian Wells, tampoco estará en el WTA 500 Abu Dabi y será baja durante toda la gira por Oriente Medio, ya que no competirá en el WTA 500 Doha. La doble ganadora de Grand Slam podría verse abocada a competir en la fase previa de Indian Wells si no recibe una invitación. Su presencia entre las cien mejores del mundo corre peligro las próximas semanas.