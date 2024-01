El superalimento hasta ahora desconocido por Carlos Sainz que le ayuda a tener "una edad biológica de cuarenta y tantos"

Una vez más Carlos Sainz fulminó todos los pronósticos. A pesar de sus 61 años y una grave lesión de espalda a resultas del vuelco sufrido el pasado año en el Dakar, el piloto madrileño ha logrado un nuevo triunfo, y ya van cuatro, en la carrera más dura del mundo.

El piloto español lograba ayer su cuarto título del rally más exigente del mundo y a sus 61 años se convirtió en el piloto más longevo en lograrlo. Además, ha sumado dos más a su larga lista de récords: ser el primero en imponerse en la prueba con un coche electrificado e híbrido y ganarlo con cuatro marcas distintas.

Pero nada de esto es casualidad sino fruto de una intensa preparación física y mental y una cuidada alimentación.

Bici-sauna a 45 grados

Confiesa que no hay áreas específicas en las que trabajar más. “No hay ningún ejercicio especial, siempre es el mismo. Para el Dakar trabajo para poder aguantar esas dos semanas y sus 4 o 5 horas diarias de estar en el coche entre 135 y 160 pulsaciones por minuto. En el gimnasio, ejercito el cuello, espalda, brazos… Todo para prevenir dolores y sobre todo lesiones”. Iván Rodríguez, de XinergiaTop, es su preparador físico desde hace 15 años y con él lleva un estricto entrenamiento que incluye sesiones de fuerza, core, bici indoor y sauna y bici-sauna a temperaturas de entre 40 y 45 grados.

Sobre la preparación mental, Sainz destaca- en una entrevista recogida en la web de Red Bull- que trabaja alguna vez con un psicólogo y este año tratará de verle antes de partir hacia Arabia, pero “tampoco con mi experiencia es muy necesario”, destaca el piloto español. “Creo que este tema es para otra generación (risas). Soy bastante autodidacta en mi manera de afrontar las carreras, pero todas las herramientas son bienvenidas y por supuesto si me puedo apoyar en este sentido lo hago”.

Por recomendación de su amigo Rafa Nadal

Pero si hay algo que hace magia y que le permite disfruta a sus 61 años de una edad biológica de 45 es sin duda su alimentación. Y de ello se encarga Gemma Bes, nutricionista con 20 años de experiencia que trabaja en la Rafa Nadal Academy y asesora a deportistas de élite. Es diplomada en Nutrición y dietética por el CESNID (Universidad de Barcelona), licenciada en Nutrición por la Universidad Kin’s College de Londres, postgraduada en Nutrición Deportiva y PNIE (Psiconeuroinmunoendocrinología) por la Universidad de Barcelona, y diplomada en Nutrición Ayurveda, cocina energética y Naturopatía. Course Sport Nutrition at the Natural Gourmet Institute for Health and culinary arts in New York y co-propietaria de Ametlla + de Mallorca en Artà.

En declaraciones a Marca, la nutricionista desvela algunos secretos de su dieta. "Frutos secos, aceite de oliva, pescado azul, aguacate, semillas, estas grasas que son la joya de la corona", afirma. Su dieta para todo el año está vigilada al milímetro en cuanto a carbohidratos y proteínas en un menú con las verduras y plagado de antioxidantes, polifenoles y antiinflamatorios.

Pero además, el piloto ha introducidos alimentos que hasta ahora desconocía y que hacen milagros en el cuerpo de un deportista. "No es magia lo que le propongo, pero sí algún elemento que él no conocía como el Tahini. Desayunar tostadas con mantequilla de sésamo tostado, que obra maravillas porque es calórico y duradero", asegura Bes al citado diario.

Pero ¿Qué es lo que convierte el tahini en un superalimento?

Una manera de tomar tahini diariamente, es hacerlo para desayunar o merendar, untando una cucharada de tahini en una tostada y poniendo por encima un poco de miel para acabar de endulzar la tostada.

El tahini contiene vitaminas, principalmente del grupo B, primordiales para mantener los tejidos en buen estado.

Tiene un alto aporte mineral, debido a su contenido en hierro, magnesio, calcio, fósforo y zinc.

Destaca su contenido en ácido oleico y linoleico, ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos del sésamo, añadido al aceite de oliva con el que elaboramos el tahini, lo convierten en un alimento muy beneficioso para la salud de nuestro corazón.

Supone un importante aporte de proteínas vegetales.

Es muy digestivo y que ayuda a la correcta asimilación de nutrientes.

Mantiene el colesterol en óptimos niveles y ayuda a que las arterias permanezcan fuertes y flexibles.

Se trata de una sencilla receta muy aconsejable en deportistas.

Tal vez este sea el secreto que le mantiene en una forma física más cercana a los 40 que a los 60.