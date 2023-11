La surrealista propuesta de Kyrgios a Rublev tras su autoagresión frente a Carlos Alcaraz

Andrey Rublev se mostró completamente desesperado tras perder el primer set ante Alcaraz y ceder así el servicio al comienzo del segundo. El ruso pegó seis raquetazos en su rodilla, haciéndose una herida con la que terminó sangrando.

Más Noticias El último mensaje del polémico Kyrgios sobre su posible retirada en 2024

El moscovita siempre se le relacionó con una mental floja en momentos de tensión, pero lo sucedido en Turín pasó todas las líneas rojas. Nick Kyrgios, que sigue recuperándose de su lesión, analizó la acción de Rublev. "Físicamente y a nivel tenístico está muy bien, pero creo que debe mejorar la gestión de las emociones en pista, no mostrarse tan enfadado y frustrado", explicó.

"Creo que podría ayudarle en eso, me ofrezco a ser su entrenador mental", avisó.

El australiano explicó que quiere ir poco a poco con su recuperación porque, de momento, no ha podido competir con continuidad en este 2023, donde aparte perdió los puntos de la ATP. "Hay que ir día a día, todavía queda tiempo. Intenté volver antes de lo que era aconsejable y sentí dolores. Me centré mucho en hacer una buena rehabilitación, tuve diversas opiniones de expertos a los que no había consultado, y he hecho una gran mejoría desde que me operé. Mi cuerpo todavía anda algo descompensado, así que tengo que tener paciencia y confiar en el proceso. Necesito llegar a un punto en el que tenga plena confianza en mi cuerpo", dijo.

Tras llegar a la final en Wimbledon en 2022, Kyrgios jamás se recuperó de una rodilla que le está dando más problemas de lo que ya esperaba.