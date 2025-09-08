Tarifa corona a los mejores jóvenes del kitesurf

La playa de Valdevaqueros en Tarifa ha sido, por cuarto año consecutivo, el escenario del ''GKA Youth Kite World Championships - Tarifa 2025'', celebrado durante esta semana. La competición ha reunido a 64 jóvenes participantes de entre 10 y 18 años, procedentes de 21 nacionalidades distintas, lo que otorga a la cita de un carácter de élite mundial y consolidando Tarifa como la capital internacional del kitesurf.

Gonzalo Capela La Razón

Los riders españoles han brillado en las finales internacionales de kitesurf, sumando múltiples podios en distintas categorías, tanto en Freestyle como en Kitesurf.

La española Vera Vázquez y sus compañeros Gonzalo Capela y Santiago Montero Basterra se subieron a lo más alto del podio y confirmaron el gran momento del kitesurf español.

Podios españoles en Kitesurf – Resultados Finales:

Freestyle U19 Femenino: 1ª Vera Vázquez (ES) – Campeona.

Freestyle U14 Masculino: 1º Gonzalo Capela (Sevilla), 3º Carlos Montans Alonso (Huelva).

Freestyle U19 Masculino: 3º Rafael Montero (Málaga).

Kitesurf U14 Masculino: 2º Carlos Montans Quirce (Huelva), 3º Teo Sarquella y 4º Sam Sarquella.

Kitesurf U16 Masculino: 1º Santiago Montero Basterra, 3º Juan Moreno y 4º Joaquín Montans Quirce (Huelva).

Kitesurf U19 Masculino: 2º Javier López Martín y 4º Domi Moreno.

"Este campeonato no solo ha mostrado el nivel excepcional de las nuevas generaciones del kitesurf, sino que también ha reafirmado a Tarifa comoVer a 64 jóvenes de 21 países, con edades entre los 10 y los 18 años, competir con pasión y talento en Valdevaqueros acredita que este deporte está muy vivo y que en España tenemos una gran cantera", aseguraba Álvaro Onieva, Co-organizador del GKA Youth Kite World Championships - Tarifa 2025.