Kyrgios ya tiene otra víctima española en Cincinnati

Alejandro Davidovich, número 37 del ránking mundial, cayó en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati ante el australiano Nick Kyrgios por 7-5 y 6-4. En la pista central del Lindner Family Tennis Center de Cincinnati y en un ambiente favorable al finalista en Wimbledon, Davidovich fue protagonista de un partido valiente, pero el australiano consiguió tenerle bajo control y selló su victoria en una hora y media.

Y eso que Davidovich, finalista este año en Montecarlo, había empezado el encuentro con convicción, manteniendo sus turnos al saque con autoridad y llegando a tener tres oportunidades de rotura. Kyrgios, uno de los mejores especialistas del circuito con el servicio, logró escapar de esos momentos delicados y logró la única rotura del primer set con el 5-5 en el marcador, lo que le abrió el camino hacia el 7-5 que desequilibró el choque.

El australiano, de 27 años, interrumpió la semana pasada en Montreal una racha de nueve victorias consecutivas, con título de Washington incluido, pero en Cincinnati se confirmó intratable en los turnos de apertura de los torneos, en los que ha ganado once de once este año.

El finalista del último torneo de Wimbledon, en el que se rindió ante el serbio Novak Djokovic, logró la rotura en el juego inicial del segundo parcial y pese a que Davidovich se la devolviera de forma inmediata, consiguió otra en blanco con 2-2 en el luminoso para abrir su camino hacia el pase de ronda. El australiano sentenció el partido con un 6-4 y se citó en la segunda ronda con el estadounidense Taylor Fritz.

Kyrgios, uno de los mejores jugadores de la ATP en esta segunda mitad de temporada, presumió de su rendimiento en las últimas semanas. “Me siento con mucha confianza y golpeando la pelota muy bien. Ya estoy llegando al final del camino. Ya puedo ver el final de la línea de meta. Después del US Open me iré a casa y eso está en el fondo de mi cabeza. Lo doy todo en cada entrenamiento y en cada partido. La gasolina también se me está acabando. Sólo me quedan dos torneos”.

No es la primera vez que Kyrgios compite en Cincinnati donde ha hecho de todo como él mismo reconoce. “Es un sitio donde he tenido grandes actuaciones y locas explosiones también. Es casi como tirar una moneda al aire y no saber qué Nick aparecerá. Esperemos que en esta ocasión llegue el calmado. Solo quiero tener una gran semana y continuar con los buenos hábitos que llevo teniendo y tener la mejor preparación para el US Open”, comentó. Y presumió de su atípico sistema de trabajo en los últimos meses: “Hago mi estudio de los rivales y creo que tengo una buena cabeza para ello. Sé captar las fortalezas y debilidades de los tenistas. También conozco mi estilo de juego y sé lo que me funciona. Sé que, por ejemplo, ante tenistas como Medvedev, Fokina o De Miñaur, si entro en muchos rallies, no voy a ganar muchos puntos. Así, no ganaré el partido. Ante estos rivales, necesito ser agresivo, acortar los puntos y hacer saque-volea. Mi juego es muy claro, en ese sentido. No tener entrenador ha funcionado para mí. No creo que mucha gente haya conseguido lo que yo he hecho en los últimos seis meses sin entrenador”.