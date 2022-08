El US Open prescinde de Djokovic

El US Open comienza el próximo lunes 29 de agosto y la participación del tenista serbio Novak Djokovic es una incógnita. Djokovic no está vacunado contra el coronavirus, por lo que no podrá entrar en Estados Unidos, salvo que las autoridades de este país hagan una excepción, algo que, por el momento, no ha conseguido el serbio, o cambien las normas de acceso al territorio estadounidense.

A la intransigente postura del gobierno estadounidense se suma ahora otra señal negativa para Djokovic, ya que la organización del US Open le ha excluido de uno de sus carteles promocionales. En él se puede ver Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Naomi Osaka, Serena Williams, Emma Raducanu y Iga Swiatek, pero no hay rastro del tenista serbio.

It's time.



Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

El pasado mes de julio, después de conocerse que Djokovic se había inscrito para disputar el torneo, la organización ya le respondió de forma contundente: “De acuerdo con el libro de reglas de Grand Slam de la ITF (Federación Internacional de Tenis), todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del torneo. El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”.

“Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, escribió recientemente Djokovic en su cuenta de Instagram. El tenista confía en que Estados Unidos cambie la norma de acceso al país antes de que comience el torneo. Y es que las autoridades de este país podrían comenzar a tratar de la misma manera a los vacunados y a los no vacunados a la hora de entrar en el país.

Si se confirma la ausencia de Novak Djokovic, el español Rafa Nadal tendría la oportunidad de ampliar su ventaja como el tenista masculino con más Grand Slams de la historia. Nadal suma hasta ahora 22, por los 21 de Djokovic y los 20 del suizo Roger Federer, que no estará en el US Open a causa de una lesión que le mantiene alejado de las pistas desde hace más de un año. El torneo de Wimbledon de 2021 fue el último en el que participó Federer.