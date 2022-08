La brutal preparación de Djokovic para el US Open: de la capoeira a ¡empujar un Porsche!

La 142ª edición US Open tendrá lugar del 29 de agosto hasta el domingo 11 de septiembre. En la previa del cuarto, y último, Grand Slam del año, todavía es una incógnita la presencia de Novak Djokovic, actualmente ubicado en el séptimo puesto del ranking mundial de la ATP.

El serbio, que no se ha vacunado contra el coronavirus, corre riesgo de no poder decir presente en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York. Esto debido a que en Estados Unidos no se permite el ingreso a personas que todavía no han sido inoculadas. El tres veces campeón del US Open aparece entre los inscritos para esta edición, pero se trata de un paso puramente formal. Los organizadores del torneo especificaron que no tienen una normativa propia sobre el covid y, en ese sentido, respetan la ley gubernamental.

“Cruzo los dedos”

Sin embargo, el tenista serbio no se rinde y asegura que aún mantiene la ilusión por obtener el permiso para entrar en Estados Unidos y poder competir en el país norteamericano, en especial en el US Open, donde buscaría su 22º título de Grand Slam.

“Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, escribió en su cuenta de Instagram, donde además ha mostrado diferentes vídeos de la brutal preparación que está llevando a cabo.

De la capoeira al Porsche

En ellos se ve como la raqueta no es la única arma en su brutal entrenamiento. Novak dejó una nueva publicación en Instagram en la que mostraba a sus seguidores su progreso en la capoeira, entrenando junto a un profesor este antiguo arte marcial. Una publicación a la que no dudó en responder Kyrgios que no parece muy dispuesto a seguir este tipo de disciplina.

“Si me estás diciendo que esto es lo que se necesita para ganar un Grand Slam, creo que estoy en problemas”, comentó el australiano entre risas.

Bromance Update 🤣 pic.twitter.com/cAbHiZ5LXV — Rax ²¹ 🐊 Nolefam (@Raxiren) August 1, 2022

Pero aún hay más. El serbio no escatima en esfuerzos para estar en forma y prueba de ello es el último vídeo en el que trabaja su fuerza de una manera muy peculiar: ¡Empujando un Porsche!. Un vídeo que ha impactado a sus seguidores.

Y es que el tenista ha visto una luz en los últimos días y se muestra muy esperanzado. La última baza del tenista es la lucha que han emprendido desde su país, según informa el portal MDZ. Nebojsa Jovanovic dueño de una empresa que promueve el tenis en el país natal del tenista y la Alianza de Votantes Serbios Estadounidenses, encabezan la lucha para que el ganador de 21 torneos de Grand Slam pueda participar en el US Open 2022.

En aquel país existe el Decreto Presidencial 10294, en el cual el gobierno puede permitirle el ingreso al país por tratarse de una persona de interés nacional. “El US Open es el torneo de tenis más grande del mundo y no será lo que es sin Djokovic. Novak no representa ninguna amenaza para la seguridad, es una de las personas más sanas del mundo y sirve como modelo e inspiración para millones de personas”, escribieron en una carta dirigida a Joe Biden.