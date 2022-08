Estados Unidos no cambia la normativa e impide a Djokovic entrar en el país

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos actualizaron este miércoles los requisitos para entrar en el país, pero no variaron la norma que exige la pauta de vacunación completa contra la COVID-19 para acceder a suelo estadounidense. Esto implica que el tenista serbio Novak Djokovic no podrá entrar en Estados Unidos y no podrá disputar el US Open, último Grand Slam del año que comienza el próximo lunes 29 de agosto.

El cambio de esa normativa era una de las dos opciones que manejaba Djokovic para poder entrar en Estados Unidos. Ahora solo la concesión de una excepción, algo que el gobierno americano otorga de forma muy limitada, le permitiría entrar en el país y jugar el US Open.

“Los ciudadanos no estadounidenses, inmigrantes no estadounidenses, deben mostrar una prueba de estar completamente vacunado/a con la serie primaria de una vacuna contra el COVID-19 aceptada antes de embarcar en su vuelo a los Estados Unidos. Sólo se aplican excepciones limitadas”, insiste el CDC en la actualización publicada este miércoles 24 de agosto y que es prácticamente igual a la que recogió en su publicación del pasado 14 de julio: “Si no es ciudadano estadounidense ni inmigrante (no es ciudadano estadounidense, persona con nacionalidad estadounidense ni residente legal permanente o no viaja a los Estados Unidos con visa de inmigrante), deberá presentar un comprobante que acredite que está totalmente vacunado contra el COVID-19 antes de viajar en avión a los Estados Unidos desde el extranjero”.

El 25 de octubre de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto para suspender y limitar el acceso al país de los ciudadanos no estadounidenses que no estén completamente vacunados contra la COVID-19. En esa situación se encuentra Djokovic, que no está vacunado.

El pasado mes de julio, después de conocerse que Djokovic se había inscrito para disputar el torneo, la organización ya le respondió de forma contundente: “De acuerdo con el libro de reglas de Grand Slam de la ITF (Federación Internacional de Tenis), todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del torneo. El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”.