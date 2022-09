La frase de Nadal sobre Federer que te rompe el corazón y preocupa sobre su futuro

Las fotografías de Federer y Nadal llorando de manera desconsolada en la despedida del suizo de las pistas son ya parte de la historia del tenis. Rafa no pudo contener la emoción y las lágrimas se le escaparon al ver a su gran amigo y rival decir adiós. Era un llanto sincero el del tenista de Manacor, que de alguna manera sentía que una parte de él también se retiraba este viernes en el O2 de Londres. “Cuando Roger se va, una parte de mi vida también se va”, comentaba Rafa, que vivió con muchos nervios un partido en el que en realidad no había muchísimo en juego en cuanto a lo deportivo.

“Al final fue muy emocional”, dijo Nadal en rueda de prensa después de jugar junto a Federer en el último encuentro de su carrera profesional. “Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte. Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también”, insistía Nadal, al que le costó entrar en el choque. “Los primeros saques del partido fueron muy difíciles, porque estaba temblando de los nervios y no podía sacar normal. Pero he disfrutado de este momento, de ser un equipo con él. Lo hace más especial. No puedo hablar de un particular momento”, comentaba.

Otra rotura en el abdomen

En la rueda de prensa posterior al partido, Nadal fue muy claro en cuanto a su estado físico y dejó algunas pistas algo preocupante sobre el estado de su lesión en el abdomen y sobre los momentos complicados que está pasando en el ámbito personal. “No estoy bien. No voy a jugar. Si me voy o no... Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Ahí tengo que decir. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que tengo que hacer”.

Nadal también habló sobre si la retirada de su amigo le ha hecho reflexionar sobre cómo quiere que sea la suya en el futuro. “No lo sé, no estoy en ese momento aún. Estuve cerca de ese momento este año, no os voy a engañar. Durante Roland Garros pensaba que quizás fuera mi último torneo, esta es la realidad. Aunque desde ahí todo salió muy mal físicamente, me rompí el abdominal dos veces, en Wimbledon y en Nueva York. Ha sido un cúmulo de desgracias importantes, sumados a todas estas cosas personales. Pero no estoy en ese momento ni quiero pensar en ese momento. A día de hoy lo que quiero es recuperar la normalidad, que el tema personal todo siga bien, que es la prioridad máxima y después organizar mi vida de la manera adecuada. Tener tranquilidad en mi vida personal y profesional”.