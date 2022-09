La condición de Djokovic para jugar con Kyrgios después de la polémica que tuvieron

Novak Djokovic ganó de manera cómoda a Pablo Andujar. El ex número 1 del mundo está recuperando sensaciones en su vuelta al circuito ATP, tal y como aseguró el propio tenista: “Hoy ha sido un gran día. A pesar del resultado, el segundo set fue duro, como demuestra el juego que ha durado más de 25 minutos. Sin duda, puede ser de los juegos más largos que he jugado en toda mi carrera. Posteriormente, pude conseguir el break y cerré el partido de forma tranquila. He jugado un gran partido, sobre todo al principio. He estado muy cómodo al inicio, sin sentir muchos nervios y siento que he fluido a la perfección”.

Una de las preguntas qué más recorrido tuvieron fue cuando le dijeron si estaría dispuesto a jugar un partido de dobles con Kyrgios. El tenista australiano siempre ha sido crítico con Novak. De hecho, hace unos días le envió una indirecta tras la retirada de Federer: “Adiós Rey. Novak sabe que las oportunidades para los Grand Slam son mejores ahora. Rafa está destrozado”. Después de esta anécdota, Djokovic no había hablado al respecto hasta ahora: “Mi siguiente rival es Pospisil (sonriendo), además de ser uno de mis mejores amigos en el circuito. No obstante, claro que me gustaría jugar con Nick, siempre y cuando él este motivado. Es un gran jugador de dobles, lo sé. Sé que ha ganado Grand Slams con Jack Sock o con Thanasi. Es fantástico cuando está concentrado, espero que pueda seguir con ese nivel”. De esta manera, ni mucho menos le cierra la puerta a Kyrgios para ser su compañero en un futuro. Resulta llamativo el matiz que emplea al afirmar que “siempre y cuando esté motivado”. Unas palabras que dan a entender que el serbio no termina de ver a Nick del todo preparado para jugar partidos complicados.

Lo que acaba de hacer Novak Djokovic no tiene nombre 🤯🤯pic.twitter.com/pcufxvPCoI — HumoSports (@HumoSports) September 29, 2022

Cada vez que Kyrgios ha intentado generar una polémica con Novak, el público se ha decantado por defender al serbio. Si ponemos de ejemplo la última polémica, muchos tuiteros le dijeron: “Idiota”, “Nadie llorará cuando Kyrgios se retire”. La realidad es que la relación del australiano con los aficionados nunca ha sido buena. De hecho, no se recuerda a ningún otro tenista que haya recibido tantos silbidos. Uno de los gestos más polémicos que se recuerdan fue cuando en el torneo de Queen’s (2019) cogió una botella para simular una masturbación con ella, expulsando el líquido del recipiente para concluir el numerito. Esto le costó una multa de 15.000 euros de la ATP.