“¿Por qué Djokovic va a poder entrar en Australia por ser millonario?”

Aunque todavía queda bastante para el Abierto de Australia, la polémica va a rodear la participación de Novak Djokovic hasta el último momento. Después de lo vivido el pasado año, todo indica que este va a suceder algo parecido, Ha sido Karen Andrews, la ex ministra interior australiana, quien ha vuelto a poner el dedo en la polémica al hablar del asunto. Para ella, no hay ningún debate posible acerca de si el tenista serbio puede jugar o no. “Hay otras personas en circunstancias similares que también tienen sus visados cancelados. Si inmigración ahora elige hacer un permiso especial para Novak Djokovic la pregunta más obvia va a ser: ¿Qué va a ser de aquellas personas que estén en circunstancias similares? Sería una bofetada en la cara para aquellas personas en Australia que hicieron lo correcto y se vacunaron”, ha asegurado.

Considera que no se pueden hacer tratos de favor a la hora de aplicar las leyes a las personas, que no se puede distinguir entre ellas, no pueden tener más valor por ganar o jugar al tenis. El dinero, insiste Andrews, no debería servir como modo de valorar a las personas: “¿Por qué Novak Djokovic debería poder volver al país simplemente por ser un tenista de alto ranking con millones de dólares? No debería de haber solamente una regla para él y otra diferente para todos los demás”.

Novak Djokovic tiene prohibida la entrada en el país hasta 2025, pero el gobierno puede eximirle de su visado de tres años. En julio, Australia suprimió una norma que obligaba a los viajeros internacionales a declarar su estado de vacunación contra el COVID, y Djokovic ha dicho que esperaba “noticias positivas” sobre su candidatura para jugar el Open de Australia del año que viene.

También hubo esta polémica para el US Open, cuando voces muy autorizadas como McEnroe pidieron que se permitiese a Djokovic competir porque eso hacía más grande la competición. Afirmaban que no se podía organizar uno de los grandes torneos del tenis sin contar con el tenista serbio que había ganado Wimbledon.

Djokovic aceptó la decisión del torneo porque insiste en su postura anti vacunas. No está dispuesta a vacunarse contra el coronavirus incluso aunque eso le costase, como lo ha hecho, no poder participar en dos de los Grand Slam del año. Las normas se están relajando en los últimos meses y por eso el tenista serbio espera poder jugar el próximo año. Lo que ya tiene claro es que la polémica a principio de 2023 va a ser casi tan grande como en Abierto de Australia del año pasado.