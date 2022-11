Lo que Toni Nadal dijo al rival que ganó a Rafa Nadal en las ATP finals

Rafa Nadal no pudo con Felix Auger-Aliassime en el segundo partido de las finales ATP. Es un Nadal que hace lo que puede, y ahora, no puede mucho más: “Lucho hasta el final, pero cuando las cosas se dan de esta manera, es difícil cambiar la dinámica y el resultado, especialmente bajo estas circunstancias”, aseguró campeón español después su segunda derrota en el torneo de los mejores. Es un final de temporada muy duro para Rafa, que al principio de año, tras ganar en Australia, se veía capaz de todo: “Han sido seis meses bastante duros de todas las maneras. Simplemente lo acepto. Cuando te encuentras todas las circunstancias que yo me he encontrado en los últimos seis meses, estar aquí es positivo. Eso es lo principal. Lo que ha pasado hoy y en las últimas dos semanas... no es una gran sorpresa. Eso no significa que no esté triste por los resultados. Es algo que podía ocurrir, pero he pasado algunos meses muy duros. Eso es todo”, continuaba con más sinceridad que resignación. No se rinde. “He podido jugar dos torneos en las últimas tres semanas, algo que no he podido hacer en bastante tiempo. No creo que se me haya olvidado cómo jugar al tenis, cómo ser fuerte mentalmente. Necesito recuperar las sensaciones positivas y toda la confianza, la mentalidad fuerte, para estar al nivel al que quiero estar. No sé si voy a volver a alcanzar ese nivel de nuevo. Pero de lo que no tengo ninguna duda es que voy a morir para conseguirlo”, continuaba.

En el equipo rival estaba Toni Nadal, su tío, su entrenador tanto tiempo y ahora en el equipo de Félix Auger-Aliassime. Es la primera vez que decidió estar en el palco del rival de su sobrino, porque cuando se enfrentaron en Roland Garros, Toni decidió que no de decantaba por nadie. Esta vez sí que estuvo con Auger-Aliassime, pero no celebró los puntos por respeto. Después del partido, el canadiense contó las instrucciones que había recibido de Toni: “Hablamos de las cosas que yo necesito hacer. Yo ya conozco a Rafa. Le he visto jugar y me he enfrentado a él antes”, contaba de lo que había hablado con Toni Nadal “Fred Fontang, mi entrenador, me da las estadísticas de los partidos previos y vemos lo que ha funcionado y lo que no, para que yo pueda tener una mejor idea. Aparte de eso, no me ha dado el secreto que nadie sabe para ganarle. Nada especial. Solo que diera mi máximo cuando salte a pista, gane a pierda. Eso es lo más importante”, aseguraba.

Era un hombre muy feliz por su victoria: “No es fácil ganar a jugadores de este calibre, así que esto me da mucha confianza. Es bueno decir que he podido ganar al fin a Rafa y en un torneo así, porque no es que le haya ganado en un torneo pequeño”, continuaba.