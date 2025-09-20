Alcaraz, cinco meses casi perfectos y una victoria para empezar en la Laver Cup

Alcaraz se estrenó en la Laver Cup con un triunfo en dobles junto al checo Jakub Mensik ante los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen. La victoria deja a Europa mandando por 3-1 al final de la primera jornada de competición.

Alcaraz y Mensik derrotaron a Fritz y Michelsen por 7-6 (9/7) y 6-4 en 1 hora y 43 minutos de un partido que se disputó en el Chase Center de San Francisco (Estados Unidos), la cancha de los Golden State Warriors. Fue un duelo en el que la pareja hispanocheca mostró su fortaleza al servicio y no cedió una sola oportunidad de "break" a los estadounidenses. Al resto dispusieron de pocas opciones, con Fritz y Michelsen también muy sólidos, pero aprovecharon la que tuvieron: con 5-4 arriba y restando 30-40, se llevaron el partido.

El murciano estrenó en este partido su condición de nuevo número uno del mundo, al que llegó hace dos semanas tras la conquista del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

El noruego Casper Ruud abrió el torneo con una victoria ante el estadounidense Reilly Opelka por 6-4 y 7-6 (7/4), mientras que el propio Mensik amplió la ventaja para Europa en su duelo con Michelsen, al que derrotó por 6-1, 6-7 (3/7) y 10-8. El brasileño Joao Fonseca dio a los hombres capitaneados por Andre Agassi su única alegría de la jornada venciendo al imponerse a Flavio Cobolli por 6-4 y 6-3.

Estos resultados dejan la ventaja de Europa en 3-1 al finalizar la jornada del viernes.

La victoria de Alcaraz en San Francisco supone que en los últimos cinco meses sume 37 victorias en 38 partidos y seis títulos. La única derrota llegó en la final de Wimbledon ante Sinner. En 2025, suma 11.540 puntos por los frente a los 10.780 del italiano, cuando lo comenzó 4.820 por debajo del transalpino.

Lleva un balance de 61-6 en triunfos y derrotas y siete títulos: ATP 500 de Róterdam y Queen's, Masters 1.000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, Roland Garros y Abierto de Estados Unidos. Desde el 20 de abril pasado, solo perdió la final de Wimbledon y ese revés llegó después de 24 victorias seguidas, su mejor racha como profesional.