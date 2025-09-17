Sorteo de la Copa Davis: sólo podría haber un Alcaraz - Sinner en la final

La Final 8 de la Copa Davis se celebra entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia. España logró la clasificación de forma heroica, después de remontar un 0-2 contra Dinamarca en la ronda previa, que se jugaba en el formato clásico: cuatro individuales y un dobles, pero al mejor de tres sets, en lugar de a cinco. No estaban Davidovich, Alcaraz y Marcel Granollers, pero Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño pudieron voltear el resultado contra Rune y compañía. Es la primera vez en la historia que España consigue algo así.

Para la Final 8 se vuelve al modelo de las últimas temporadas, con una sede única y eliminatorias a tres partidos: el número dos contra el número dos de cada equipo, el uno contra el uno y el dobles. La última edición se jugó en Málaga, en la cita que despidió a Rafa Nadal del tenis. La de este año es en Bolonia y el sorteo se celebró hoy miércoles 17 de septiembre.

El rival de España en los cuartos de final es la República Checa, un oponente muy potente y equilibrado, como ha demostrado en la fase previa, en la que eliminó como visitante a Estados Unidos, que tenía a sus mejores jugadores: Fritz y Tiafoe. Los checos tienen a dos tenistas en el “top 20”: Lehecka, 16 del mundo, y el joven Mensik, 17, una de las sorpresas del curso, campeón del Masters 1.000 de Miami, derrotando a Djokovic en la final. También tiene a Machac, el 22 del ranking ATP. El ganador de esa eliminatoria se mide en semifinales al vencedor del Alemania - Argentina.

Por el otro lado va el equipo anfitrión, defensor del título y gran favorito, Italia. Con Sinner al frente, ha triunfado en las dos últimas ediciones. Esta vez, se las verán primero con Austria y quien pase, con el triunfador del Francia - Bélgica.

¿Un Alcaraz - Sinner para acabar la temporada?

La Final 8 de la Copa Davis se disputa apenas unos días después de las Nitto ATP Finals. Siempre es complicado encajar la competición por equipos en el calendario, pero tratándose del final del curso seguramente nadie quiera perdérselo, si no hay lesión. La Davis es muy complicada ahora por mucho que se tenga al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y el dobles suele tener todavía más protagonismo del habitual. Pero si Italia y España avanzaran, el curso podría acabar con un Alcaraz - Sinner, el gran duelo que gobierna el tenis masculino, con las finales de Roland Garros, Wimbledon y el US Open.